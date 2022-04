Sean Dyche lourdé par Burnley près de 10 ans après son arrivée

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 15, 2022

FP

Dyche froide pour le coach desArrivé à Burnley fin octobre 2012, Sean Dyche vient de se faire licencier par le club pensionnaire de Turf Moor. Dans leur communiqué, lesannoncent également se séparer de Ian Woan, Steve Stone et Billy Mercer, ses assistants. Au passage, Jürgen Klopp, débarqué à Liverpool il y a six ans et demi, récupère lui le titre officieux de manager en poste depuis le plus longtemps en Premier League. Il devance son grand rival Pep Guardiola, arrivé un an plus tard.Durant son passage, le coach anglais aura connu deux montées depuis le Championship et aura surtout emmené Burnley en coupe d'Europe lors de la saison 2018-2019, une première depuis 51 ans., indique le président Alan Pace pour justifier cette décision. Seulement dix-huitième à quatre points du premier non-relégable Everton, l'écurie du Lancashire a encore huit matchs pour se sauver.Dommage pour eux, le pompier Pascal Dupraz est déjà occupé ailleurs