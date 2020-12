L'Atlético se replace en tête avec un Lemar buteur

Atlético (3-4-2-1) : Oblak - Savić, Felipe, M. Hermoso - Trippier, H. Herrera, Saúl Ñ. (J. Félix, 57e), Vitolo (M. Llorente, 46e) - Á. Correa (Koke, 57e), Lemar (L. Torreira, 77e) - L. Suárez (Kondogbia, 63e). Entraîneur : Diego Simeone.



Valladolid (4-4-2) : Masip - Hervías (Janko, 73e), Bruno, J. Sánchez (Yamiq, 81e), N. Martinez (Míchel, 73e) - Jota (T. Villa, 62e), R. Alcaraz, Mesa - Plano, Kike - K. Pérez (Weissman, 62e), M. André. Entraîneur : Sergio González.



Thomas démarre.Grâce notamment au premier but de Lemar depuis près de vingt mois, l'Atlético, de nouveau leader, a continué son parcours de costaud en Liga (sept succès de rang en Liga) face au 19du championnat. Les hommes du, avec encore un match en retard à jouer, comptent un matelas de deux points sur la Real Sociedad (qui pourra tout de même repasser devant demain) et quatre sur le Real Madrid et Villarreal.En reprenant un centre de Kieran Trippier, le Français a ouvert la marque avant l'heure de jeu (56) et sorti lesd'un beau pétrin, une semaine après sa bonne prestation à Valence . Le latéral anglais, auteur d'un sauvetage salvateur avant ça, est également sorti de cette rencontre avec deux passes décisives puisque c'est lui qui dévie le ballon pour lancer un Marcos Llorente entré avec plein de peps et deuxième buteur madrilène (74).Plus l'Atlético engrange, plus on va commencer à y croire.