L'Atalanta se promène face à Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Caldara, Djimsiti, Palomino - Hateboer, Freuler (Castagne, 69e), De Roon, Gosens (Malinovskyi, 69e) - Gómez, Pašalić - Zapata (Luis Muriel, 69e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Toljan (Müldür, 46e), Peluso, Marlon (Magnani, 69e), Kyriakopoulos - Locatelli (Obiang, 76e), Bourabia - Berardi (Đuričić, 61e), Defrel, Boga (Haraslin, 61e) - Caputo. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Lareprend ses bonnes habitudes.Pour son retour à la compétition, l'Atalanta n'a fait qu'une bouchée d'une bien trop friable équipe de Sassuolo (4-1) pour le compte de la 26journée de la Serie A. Malgré une entame un peu poussive – le temps de relancer la machine après trois mois d'arrêt, certainement –, lesfont rapidement la différence grâce à un but de renard des surfaces de leur tour de contrôle Berat Djimsiti (16). Le break ne tarde pas à arriver et, s'il n'est pas l'œuvre de Papu Gómez pour une histoire de mimine, il sera finalement signé Duván Zapata (31). Lessont sonnés, et vont prendre un nouveau coup sur la caboche lorsque Mehdi Bourabia s'emmêle les pinceaux sous la pression puis plante un pion contre son camp sous le regard médusé d'Andrea Consigli (37).Fidèle à sa philosophie, l'équipe de Roberto De Zerbi tente tant bien que mal de jouer. Mais ni Grégoire Defrel à de multiples reprises, ni Francesco Caputo ne parviennent à tromper Pierluigi Gollini. Pire : sur un coup franc parfaitement botté par Gómez, Duván Zapata s'offre tranquillement un doublé grâce à un coup de boule bien placé (66). Dans le temps additionnel, Bourabia sauve l'honneur des visiteurs grâce à un délicieux coup franc plein axe (90) qui prive Gollini d'unpourtant bien mérité. Avec ce succès, l'Atalanta revient provisoirement à trois points de l'Inter. Et prend surtout six points d'avance sur la Roma, cinquième.Retour aux affaires réussi, pour Gasperini et ses poulains.