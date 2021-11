L'Atalanta et la Fiorentina sans problème

Atalanta (3-4-1-2) : Musso - Djimsiti, Demiral, Palomino - Hateboer, Koopmeiners, Pašalić, Pezzella - Pessina - Iličić, Muriel. Entraîneur : Gasperini.



Venise (4-3-1-2) : Romero - Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps - Ampadu, Tessmann, Busio - Kiyine - Henry, Johnsen. Entraîneur : Zanetti.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano - Venuti, Quarta, Igor, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Duncan - Callejón, Vlahović, Sottil. Entraîneur : Italiano.



Sampdoria (4-4-2) : Audero - Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru - Candreva, Thorsby, Silva, Verre - Caputo, Gabbiadini. Entraîneur : D'Aversa.

Douze petites minutes, et un match déjà plié. À domicile, l'Atalanta n'a en effet même pas eu besoin d'un quart d'heure pour éteindre tout suspense : grâce à un Mario Pašalić efficace, auteur d'une belle frappe après un bon boulot de Josip Iličić, puis du break sur un service de Luis Muriel, las'est rendu le match facile et l'a facilement emporté lors de la quinzième journée de Serie A pour s'ancrer un peu plus dans le top 4. En deuxième mi-temps, Teun Koopmeiners a enfoncé le clou de l'extérieur de la surface de réparation, alors que Pašalić s'est offert un triplé en toute sérénité. Et encore, les visiteurs auraient pu s'imposer plus largement si Sergio Romero n'avait pas évité le quadruplé de l'homme de la rencontre ou si le poteau n'avait pas repoussé la tentative de Muriel. En face, Venise n'a réagi que par Thomas Henry en première période. Largement insuffisant pour faire peur aux favoris de la partie, qui avaient de la marge. Beaucoup de marge.Quatre buts avant la pause, aucun après : ce mardi, l'affrontement entre la Fiorentina et la Sampdoria n'a fait des étincelles que dans le premier acte et s'est conclu par une victoire des locaux. Manolo Gabbiadini a pourtant ouvert le score de la tête (passe décisive d'Antonio Candreva), mais José Callejón a rapidement répliqué (de Riccardo Sottil), et Dušan Vlahović l'a imité dans la foulée d'un coup de casque. Pour s'éviter toute frayeur, Sottil a ensuite inscrit la troisième réalisation (mais a loupé la quatrième) des siens qui pointent en sixième position. Une belle couleur, ce violet.