L'Atalanta dépouille Lecce

Lecce (4-3-2-1) : Gabriel - Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni - Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu - Lapadula. Entraîneur : Fabio Liverani.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - De Roon, Caldara, Palomino - Hateboer, Freuler, Pasalić, Gosens - Gómez - Iličić, Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Nouveau festival au Via del Mare pour l'Atalanta.En déplacement sur la pelouse de Lecce, la meilleure attaque de Serie A (désormais à 70 buts en 25 matches joués) a livré un récital face au promu des Pouilles (2-7).Tout a commencé quelques peu après le quart d'heure de jeu, lorsque le pauvre Giulio Donati fait trembler ses propres filets à son insu (0-1, 17). Dans la foulée, sur un corner botté par Josip Iličić, Duván Zapata double la mise d'un coup de casque supersonique (0-2, 22). Lecce est assommé, mais poussé par son public, va se remettre la tête à l'endroit et profiter d'un relâchement de la formation lombarde. Grâce à Riccardo Saponara, d'abord, qui expédie un bonbon dans la lunette de Pierluigi Gollini 449 jours après sa dernière fois en championnat (1-2, 29). L'ancien d'Empoli ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque c'est lui qui offre le loisir à Donati de se rattraper en égalisant avant la pause (2-2, 39).Le second acte, d'entrée, annonce la couleur : l'Atalanta est sur les nerfs et c'est une boucherie qui attend les joueurs de Lecce. Dans la surface des locaux, Iličić met dans le vent quatre défenseurs en une feinte et pousse le cuir dans le but vide (2-3, 47). L'international slovène est en feu, et suite à un « une-deux » avec Papu Gómez, il sert de façon aérienne Zapata qui ne se manque pas (2-4, 54). Le Colombien s'offrira même un triplé sur un service de Mario Pasalić (2-5, 62), avant que Luis Muriel, lancé victorieusement à la limite du hors-jeu (2-6, 88) et Ruslan Malinovskyi dans le temps additionnel (2-7, 90+1) ne peaufinent la correction du jour. Un succès qui permet à l'Atalanta d'avoir six points d'avance sur la Roma et de consolider sa quatrième place.