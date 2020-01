L'Atalanta colle un sept au Torino

Torino (3-4-2-1) : Sirigu - Izzo, Nkoulou, Djidji - De Silvestri, Lukić, Meité, Laxalt (Millico, 66e) - Verdi (Edera, 79e), Berenguer (Lyanco, 78e) - Belotti. Entraîneur : Walter Mazzari.



Atalanta (3-5-2) : Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon (Pašalić, 57e), Freuler, Gosens (Muriel 83e), Gómez - Iličić (Malinovsky, 71e), Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

JD

DeaDivineAprès un nul encourageant contre l'Inter (1-1) et une pénible défaite à domicile face à la SPAL (1-2), l'Atalanta s'est relancée avec la manière en allant étriller un Torino réduit à neuf dans son jardin. Une déculottée nette et sans bavure qui permet aux hommes de Gian Piero Gasperini de bétonner leur cinquième place, directement qualificative pour la Ligue Europa, tout en reléguant l'AC Milan à sept longueurs.Incontestablement, l'homme du soir s'appelle Josip Iličić. Dans une forme éclatante, le Slovène a écœuré la défense turinoise à trois reprises et mis Salvatore Sirigu dans sa petite poche. D'abord bien servi par Palomino qui dépose Diego Laxalt côté gauche, Iličić ouvre la marque, esseulé au second poteau peu après le premier quart d'heure avant de récidiver en seconde période. D'abord avec un éclair de génie concrétisé sous la forme d'un lob du milieu de terrain, puis par un service de Papu Gómez réceptionné à la limite du hors-jeu pour flinguer définitivement l'ancien portier du PSG à bout portant et repartir avec le ballon du match. Les autres bourreaux du Torino se nomment Robin Gosens, Luis Muriel par deux fois et surtout Duván Zapata. Qui, après avoir traîné une blessure à la cuisse pendant trois mois, a inscrit - sur un penalty très généreusement accordé - son premier but depuis le 6 octobre dernier. Le meilleur dans tout ça ? Larevient à égalité de points (38) avec la Roma., la Ligue des Champions est encore dans le viseur.