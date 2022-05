L’ancien entraîneur de Reims Manuel Abreu est décédé

TT

Carnet noir en Champagne. L'ancien joueur et entraineur du Stade de Reims Manuel Abreu s'est éteint ce mercredi à l'âge de 63 ans. Milieu de terrain des Rouge et Blanc entre 1979 et 1983 puis de 1993 à 1996, il a marqué toute une génération de supporters champenois. Considéré comme un artisan majeur de la reconstruction du Stade de Reims après sa liquidation en 1991, il s'est installé après sa carrière de joueur sur le banc du club entre 1996 et 2000. Encore entraineur en 2020 à Cormontreuil (Régional 1), il avait décidé d'arrêter par manque d'énergie et d'envie à cause de la pandémie de covid-19. Passionné de football, il était une grande figure du club. Et nul doute qu'il manquera à beaucoup.