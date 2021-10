L’Ajax, meilleur club formateur d’Europe

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En plus d’infliger des roustes en ce moment, ils l’inculquent à leurs futures générations.Pour sa 353lettre hebdomadaire, le CIES s’est penché ce lundi sur les meilleurs clubs formateurs d’Europe . Un classement que domine l’Ajax Amsterdam, dont 81 des produits du centre de formation foulent actuellement les pelouses des 31 premières divisions européennes. Les Néerlandais sont suivis par le Shakhtar Donetsk (75) et le Sporting Portugal (70). Les Français, eux, pointent aux 14et la 15places, avec le PSG et l’OL qui ont formé 47 joueurs chacun. Le FC Nantes et l’OGC Nice, avec seulement 22 footballeurs, ferment la marche.Mais le bilan s’améliore pour les Bleus lorsqu’on s’intéresse seulement aux joueurs évoluant au sein des clubs des cinq grands championnats. Dans cette configuration, le Real Madrid et le Barça se tirent la bourre en tête (42), alors que les Lyonnais complètent le podium (32). Les Rhodaniens sont suivis par les Rennais (30), puis par les Parisiens (30) et les Stéphanois (25), qui forment donc plus qu’Arsenal ou Chelsea.Enfin un classement où Sainté n’est pas lanterne rouge.