L'Ajax enchaîne facilement contre Sittard

Ajax (4-3-3) : Onana - Mazraoui (64e, Klaiber), Schuurs, Blind, Martínez - Klaassen, Ekkelenkamp (46e, Promes) Gravenberch (78e, Álvarez) - Antony (66e, Tadić), L. Traoré (65e, Brobbey), Neres. Entraîneur : Erik ten Hag.



Fortuna Sittard (5-3-2) : Van Osch - Rota, Angha, Rienstra (58e, Moutoussamy), Jach, Cox - Flemming, Tekie, Smeets - Polter, Seuntjens (72e, Hansson). Entraîneur : Kevin Hofland.

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le match d'après.Une semaine après son historique et pantagruélique 13-0 infligé à VVV-Venlo , l'Ajax retrouvait l'Eredivisie ce samedi soir. Et même si les Lanciers n'étaient pas venus pour en claquer quatorze contre le Fortuna Sittard, cela fait cinq nouveaux pions pour la troupe d'Erik ten Hag à l'arrivée. L'intense clash en C1 contre l'Atalanta est passé par là en milieu de semaine et c'est presque logiquement que les gars de Sittard, petite ville du Sud-Est coincée entre la Belgique et l'Allemagne, lancent les hostilités. Amorçant un contre, Zian Flemming est à peine perturbé par des Ajacides apathiques et peut conclure son raid par une passe dans l'espace pour le latéral gauche George Cox qui enfourne admirablement. Terriblement lambin, l'Ajax réagit à peine et concède même une deuxième grosse occasion. Mais André Onana remporte son duel, face à Sebastian Polter (21).Un électrochoc pour les troupes d'Erik ten Hag, qui y mettent enfin un peu du leur. Par deux fois, Jurgen Ekkelenkamp pêche dans la finition. Pas l'irremplaçable Davy Klaassen, qui claque un penalty en deux tempsavant de réceptionner une tête sur la barre transversale de Lassina Traoré. Au petit trot, l'Ajax refoule le pré après la pause sans grandes ambitions. Jusqu'à l'entrée en jeu de la petite merveille du centre du formation, Brian Brobbey. À 18 ans, le puissant attaquant signe ses grands débuts par unneuf minutes après son apparition. Heureusement pour l'Ajax, très loin d'être serein contre les partenaires de l'ancien Nantais Samuel Moutoussamy. Et grâce à la fébrilité de la défense adverse, les Lanciers ajoutent deux pénos de Dušan Tadićet Quincy Promesau menu.Avant d'assister au flamboyant dessert, de l'Anglais George Cox