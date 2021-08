L'AC Milan et ses Français font le taf d'entrée à Gênes

Entrée en matière réussie pour Milan, Mike Maignan et Olivier Giroud. En déplacement au stade Luigi-Ferraris de Gênes pour leur reprise en Serie A, le club lombard et ses deux internationaux français en sont repartis avec un court succès face à la Sampdoria (0-1).Sans Zlatan, out depuis mai et au moins jusqu'à la fin du mois, mais avec Olivier Giroud en pointe, lesn'ont mis que cinq minutes à se montrer dangereux par Leão, contrarié par Audero, le portier génois. Et neuf à trouver la faille. Le temps pour Brahim Díaz, de nouveau prêté par le Real Madrid, de convertir un centre en retrait de CalabriaÀ l'origine du pion grâce à une belle relance, Mike Maignan a ensuite fait le job sur deux tentatives dangereuses de Gabbiadini (17, 52) pour préserver l'avantage milanais, que Theo Hernandez (26) ou Giroud (40) ne sont pas parvenus à enjoliver, la faute à un Audero plus inspiré que sur le pion de Díaz. Unecomme au bon vieux temps du LOSC pour débuter : quoi de tel pour faire oublier Gigio Donnarumma ? Grâce à celle-ci, le Milan intègre le wagon des équipes de tête, en compagnie notamment de l'Inter, la Lazio, le Napoli ou l'Atalanta.Et dire qu'Alessandro Florenzi n'était pas là...