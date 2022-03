Kylian Mbappé pourrait prendre la direction du FC Barcelone

AEC

Le Real Madrid et le PSG ne sont pas les deux seuls clubs intéressés par Kylian Mbappé. Selon le journal L'Equipe , le FC Barcelone vient d'entrer dans la course pour s'attacher les services de la star française. Le plus surprenant étant que le joueur n'aurait pas fermé la porte et serait prêt à écouter les Catalans. Selon le quotidien français, les dirigeants du PSG seraient au courant de l'intérêt du club blaugrana pour son attaquant, en fin de contrat le 30 juin et libre lors du prochain mercato.Le club blaugrana ne souhaiterait pas renoncer à un joueur comme Mbappé et serait prêt à faire des efforts pour le convaincre, avec un salaire à la hauteur des circonstances. Kylian Mbappé aurait un grand respect pour l'histoire et le style du FC Barcelone et son principal objectif serait de trouver une nouvelle destination avec un projet sportif puissant, qui lui garantira de concourir pour tous les titres.Voir Paris perdre contre le Real, qui se fait taper dans la foulée par le Barça, a dû lui donner de nouvelles idées.