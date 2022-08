Kylian Mbappé meilleur buteur de Ligue 1 de ce siècle

Où se situe le but de @KMbappe dans l'histoire du @PSG_inside et du championnat ? Quelques chiffres sur l'exploit de l'attaquant parisien ?https://t.co/DaKIjrOKOq — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 22, 2022

Record : exploit sportif qui dépasse ce qui a été fait avant dans la même spécialité. Exemple : Kylian Mbappé.Ce dimanche, Kylian Mbappé a encore battu des records avec le PSG , une habitude. Lors de la violente victoire de Paris à Lille (1-7) , l’attaquant a égalé le record du but le plus rapide de l'élite française, en ouvrant le score en huit secondes (égalité avec Michel Rio, en 1992 avec le SM Caen ). Mais le Bondynois ne s’est pas arrêté là et en a profité, avec son triplé, pour effacer Edinson Cavani des tablettes en devenant le meilleur buteur de Ligue 1 au XXIsiècle. Avec 139 réalisations, il devance ainsi Cavani (138) et Wissam Ben Yedder (126), même s'il reste encore très loin des 299 banderilles de Delio Onnis entre 1971-1986. Il ne lui manque plus que le titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG et Mbappé aura peu près tout fait dans la capitale. Cavani est à 200, Kyky à 175 : encore 26 caramels à aller chercher pour ce dernier.Bientôt, il n’y aura plus qu’un seul nom dans le livre des records du PSG.