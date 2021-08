Kurt Zouma quitte Chelsea pour West Ham

20

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau marteau dans la boîte à outils.Après moult tergiversations, Kurt Zouma est bel et bien un nouveau joueur de West Ham. Lesont officialisé son arrivée samedi soir. À Chelsea depuis sept ans - entrecoupés de deux prêts à Stoke City en 2017-2018 et Everton en 2018-2019 -, le défenseur international français de 27 ans a paraphé un contrat de quatre saisons avec le club voisin. Le montant du transfert serait situé entre 30 et 35 millions d'euros.Jamais titulaire indiscutable chez les, Zouma aura quand même disputé 151 rencontres avec l'équipe fanion de Chelsea et rempli son armoire à trophée de deux Premier League (2015 et 2017), d'une League Cup (2015), mais surtout d'une Ligue des champions en mai dernier. Il retrouvera à West Ham deux autres, Alphonse Areola et Issa Diop.À Stamford Bridge, la voie est désormais libre pour Trevoh Chalobah.