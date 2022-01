Kingsley Coman prolonge au Bayern jusqu’en 2027

AEC

En fin de contrat en juin 2023, Kingsley Coman a prolongé son bail avec le Bayern Munich jusqu’en 2027. Arrivé en Bavière en 2015, l’international français deviendra le troisième plus gros salaire du club selon plusieurs médias, derrière Robert Lewandowski et Manuel Neuer. L’ancien Parisien toucherait plus de 17 millions d’euros par an. Avec seulement un an et demi de contrat restant, le joueur formé au PSG attirait les convoitises de plusieurs gros clubs européens Depuis qu'il a rejoint le Bayern, Kingsley Coman a été six fois champion d’Allemagne et trois fois vainqueur de la coupe. Il a surtout été l’un des grands artisans de la victoire de la Ligue des champions 2020, en marquant l’unique but de la finale face au Paris Saint-Germain (1-0). Et l’ailier ne compte pas s’arrêter là :Le RB Salzbourg est prévenu.