Kheira Hamraoui violemment agressée, Aminata Diallo en garde à vue

Drôle de façon d'écarter la concurrence.Dans le choc du groupe B de la Ligue des champions féminine, le Paris Saint-Germain n’a pas eu besoin de sa nouvelle recrue Kheira Hamraoui pour gifler le Real Madrid (4-0) . Mais on apprend aujourd'hui les raisons de son absence dans L’Équipe . Et elles sont plutôt glaçantes. En effet, l'internationale française n'a pu participer à la rencontre à cause de plusieurs points de suture aux jambes et aux mains. Une mauvaise chute ? Pas du tout : Kheira Hamraoui a été agressée au retour d'un dîner organisé par le club de la capitale le 4 novembre dernier. Ramenée chez elle par sa coéquipière Aminata Diallo, elle aurait été victime d’un guet-apens.Un homme armé d'une barre de fer l'aurait extirpée de l'habitacle avant de la frapper à plusieurs reprises aux jambes. Les deux agresseurs n'ont rien dérobé à Hamraoui, et n'ont pas non plus ciblé Aminata Diallo au volant de son véhicule. Si bien que selon. Ainsi, Aminata Diallo a été interpellée ce mercredi matin et placée en garde à vue.Face à cette nouvelle, le PSG a logiquement envoyé un communiqué et condamne ces actes. Le club a aussi renforcé la sécurité autour de ses joueuses :