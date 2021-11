Kevin Strootman de retour à l'OM dès cet hiver ?

Walter Mazzarri fait le ménage du côté de Cagliari. Plusieurs joueurs vont être mis à l'écart du groupe selon la Gazzetta, et Kevin #Strootman pourrait bien en faire partie. "Gêné par les problèmes physiques, il n'a pas apporté la contribution attendue". pic.twitter.com/bBvGnJjbK3 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 9, 2021

MD

L’ogre is back, et ce n'est pas Zizou...titre lace mercredi 9 novembre dans ses pages intérieures. Et le premier sur la liste des joueurs invités à quitter le club n’est autre que l’illustre Kevin Strootman. Walter Mazzarri souhaite ni plus ni moins se débarrasser le plus vite possible de ceux qu’il ne juge pas concernés par le projet. Toujours sujet à des pépins physiques à répétition, le milieu de 31 ans pourrait faire son retour à Marseille plus tôt que prévu.Arrivé sur les côtes de la Sardaigne l’été dernier dans le cadre d’un prêt, Strootman pourrait voir son engagement avec Cagliari prendre fin prématurément cet hiver. Avec neuf matchs disputés sur les treize possibles, son rendement serait jugé insuffisant par les dirigeants du club sarde. Aussi indésirable à l’OM qu’en Italie à cause de son salaire mirobolant, le Néerlandais est lié à l'OM jusque juin 2023.Et si Jorge Sampaoli réparait enfin la machine à laver