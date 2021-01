Kevin De Bruyne absent 4 à 6 semaines

AS

Déveine De Bruyne.Touché à la cheville ce mercredi lors de la rencontre face à Aston Villa (2-0), Kevin De Bruyne sera absent entre quatre et six semaines, a confirmé Pep Guardiola en conférence de presse. Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour le milieu de terrain de 29 ans, auteur de trois buts et de dix passes décisives en 17 matchs de championnat cette saison, et grand artisan du net regain de forme desL'international belge est d'ores et déjà forfait pour le 4tour de Cup face à Cheltenham. Il pourrait également manquer plusieurs grosses affiches en Premier League face à Liverpool (le 6 février), Tottenham (le 13) et Arsenal (le 21), ainsi que le match aller face à Mönchengladbach en Ligue des Champions (le 24 février).Avec autant de temps sans jouer, le rouquin va devenir marteau.