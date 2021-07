KENZO HOMME, de retour au bambou

En 1991, Kenzo Takada lançait son tout premier parfum pour homme, en s’inspirant de la force et de la forme du bambou. Trente ans plus tard, KENZO réinvente son parfum, rend hommage aux valeurs et à l’engagement de la marque, tout en renouvelant son design et sa fragrance. Disponible chez Sephora.



Signature boisée et fraîcheur marine

Soucieuse de renouveler son engagement pour bâtir un monde plus en phase avec la nature et les enjeux écologiques, la maison KENZO s’est associée à l’initiative « Bamboo U » d’Orin Hardy. L’ambition de ce projet est de former à Bali une nouvelle génération de designers, d’ingénieurs et d’architectes qui partagent les mêmes valeurs, et qui envisagent le bambou comme matériau principal pour bâtir des édifices durables et écoresponsables. Car le bambou n’est pas seulement solide, flexible et élégant : la récolte en continu du bambou, et son utilisation en architecture, permettent de restaurer les terres dégradées et d’élever des édifices qui s’inscrivent harmonieusement dans le paysage.Parce qu’il incarne toutes les valeurs de la marque, en matière d’engagement, de poésie et de caractère, Orin Hardy est le visage de la nouvelle fragrance Kenzo Homme Eau de toilette intense. Et pour soutenir sa démarche, KENZO PARFUMS a d’ores et déjà créé une bourse qui rassemblera dix étudiants désireux de prendre part au projet d’Orin Hardy et d’apprendre à ses côtés.Cette nouvelle fragrance, créée par le parfumeur Quentin Bisch, est une réinterprétation moderne et chaleureuse du parfum original. Elle reprend les tonalités boisées et marines du parfum original et y ajoute des tonalités florales et épicées, à base de baie rose, de bois de figuier et de bois de Santal.La formule elle-même est une célébration de la nature et à l’ambition de KENZO HOMME de redessiner les contours et les enjeux de la parfumerie, puisqu'on y trouve deux ingrédients précieux : le vétiver d’Haïti, cultivé par une coopérative de trois cents agriculteurs, et le Santal Album australien, issu de plantations écoresponsables.Le nouveau flacon, minimaliste et élégant, se présente sous la forme d’un bambou, en hommage au flacon originel, et fait le lien avec l’initiative Bamboo U d’Orin Hardy. En outre, il contient 10 % de verre recyclé, et son poids en verre a été réduit de 23 %*, afin d’offrir 10 ml de fragrance supplémentaire pour chaque flacon. Le design du capot, enfin, a été lui aussi repensé, et permet d’utiliser 34 % de plastique en moins.