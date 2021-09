Karim Benzema, cœur de Lyon

Le 800e match professionnel de Karim Benzema s'est déroulé à 7,5km et une grosse demi-heure de bus de là où il a pris sa première licence. Avec tout le chemin parcouru entre le stade Léo-Lagrange de Bron et le Groupama Stadium de Décines qu'il découvrait ce mardi, le Madrilène pourrait presque considérer que la boucle est bouclée.

Quelle émotion de vivre ce match de qualification et cette victoire à la maison 69. Merci pour ce moment, merci pour votre confiance et merci pour la force que vous que vous me donnez au quotidien. On lâche rien !! #alhamdulillah #Nueve #vamonos #EDF pic.twitter.com/0L1W6zy2Qb — Karim Benzema (@Benzema) September 7, 2021

« Je m'y attendais car moi et Lyon, c'est une histoire d’amour. »

« On sait que c’est un mec simple »

« Que Benzema repasse nous voir prochainement à Bron ou pas, nous, on continuera à faire notre travail dans l'ombre, pour que les jeunes d'ici puissent un jour suivre ses traces. »

Cas d'école

C’était son moment. Un moment pour dire « bonjour » , « au revoir » , « vous m’avez manqué » , mais surtout « merci » . Quand Karim Benzema laisse derrière lui ses coéquipiers, qui semblent se mettre volontairement en retrait après leur victoire contre la Finlande (2-0) , quand il s’avance seul pour saluer chacun des virages du Groupama Stadium et retire le bandage de son poignet pour mieux se frapper le cœur, certains supporters doivent retenir leurs larmes. L’enfant du pays est enfin là, devant eux, lui qui n’a connu ce Grand Stade qu’à l’état de vague projet. En janvier 2016, lorsque le formidable outil de Jean-Michel Aulas est inauguré, le quadruple champion de France est déjà devenu champion d’Europe avec les blancs de Madrid. Lorsque l’équipe de France y est venue affronter l’Irlande à l’Euro 2016 ou les États-Unis sur la route du Mondial russe, Karim Benzema ne pensait peut-être pas retrouver les joies de la sélection et encore moins dans cette enceinte. Ce jour a fini par arriver.Par deux fois, leétait revenu sur ses terres pour affronter lors de joutes européennes son Olympique lyonnais. Mais c’était à Gerland. Ce mardi, il n’y avait qu’à compter le nombre de maillots floqués Benzema — qu’ils soient bleus d’avant 2015, bleus de 2021 ou blancs de l’époque lyonnaise — pour comprendre pourquoi chacun de ses pressings, chacun de ses dribbles ou chacun de ses corners obtenus étaient accompagnés d’une clameur., confessait la vedette du soir.La parenthèse internationale fermée, Benzema a ensuite filé dans la nuit. Certainement pour parcourir les sept bornes qui le séparent de Bron, ville de l’agglomération lyonnaise collée à Décines-Charpieu (localisation du Parc OL) où vivent encore ses parents. Mercredi matin peut-être, avant de filer à Madrid, il ira passer une tête au club-house du stade Léo-Lagrange. C’est à la place du synthétique tout neuf du SC Bron-Terraillon, que tout a commencé pour lui à l’âge de 9 ans., renseigne Christophe, trésorier du club de district, en désignant le lotissement de l’autre côté du parking. Le chauffeur-routier n'a pas été convié au stade pour les retrouvailles de KB9 avec le peuple lyonnais. Au programme ?, enchaîne-t-il en étrennant la nouvelle machine à café offerte par un sponsor au club de district.Pour les visiteurs du quartier, rien ne laisse paraître qu'un joueur de classe mondiale y a chaussé ses premiers crampons. Pas de fresque, pas de parc ni de tacos à son nom, rien. Pourtant, ici, tout le monde connaît Karim et en parle avec pudeur et discrétion. Comme si chacun avait intérêt à protéger l'intimité d’un membre de sa famille. Pourquoi ? Parce que le gamin est resté attaché à son coin, parce qu’il a toujours eu des gestes pour ces gens sans rien demander en retour, parce que certains de ses proches ont gardé un lien avec le club, et parce qu’aussi, il incarne la réussite dans cette zone étiquetée « de sécurité prioritaire » . Autant de choses précieuses au Terraillon., jure Ahmed, coach des U12.Si les jeunes qu'il entraîne cette saison étaient à peine nés lorsque l’attaquant a fait ses bagages pour l’Espagne, l’éducateur n’hésite pas à utiliser l’aura de Benzema, comme celle de Hamza Rafia (autre star locale passée par la Juventus), pour remobiliser ses troupes., continue-t-il.Christophe, lui, a eu droit à une photo dédicacée du Real pour son fils, après avoir croisé la Benz' à la sortie de l'école où est scolarisée sa nièce. Mais si ce dernier prie pour qu'il puisse terminer sa carrière à l'OL, comme le souhaitait de ses vœux le président Aulas , Ahmed, lui, n'a pas besoin de preuves de loyauté supplémentaires de la part de Karim., rétorque-t-il en replaçant ses lunettes de soleil à l'arrière de son crâne.Point positif : au prochain entraînement, l'éducateur pourra décortiquer avec eux la prestation aboutie du numéro 19 des Bleus. En effet, malgré l'émotion naturelle qu'un homme peut ressentir lorsque 57 000 personnes scandent son nom pendant l'échauffement, l'annonce des compositions ou avant le coup d'envoi, Karim Benzema a fait honneur à son public. Léger, clairvoyant, déterminé, il a toujours su se défaire du double marquage que lui ont réservé les Finlandais pour faire profiter ses coéquipiers des espaces. Et c'est surtout la complémentarité avec deux autres bonshommes liés à la région, Antoine Griezmann (fan de l'OL dans sa prime jeunesse) et Anthony Martial (formé à Lyon), qui a marqué les esprits. Notamment celui de Didier Deschamps, au moment d'évoquer la connexion entre les deux joueurs de Liga :La traduction parle d'elle-même : c'est sur une déviation de l'extérieur du pied de Benzema qu'Antoine Griezmann a ouvert le score, et c'est sur un duel gagné par le premier que le second (après un relais avec Léo Dubois, un joueur de... l'OL) a pu doubler la marque. Benzema, lui, n'a pas pu faire trembler les filets. Il y avait toujours une jambe, un mur ou un Lukáš Hrádecký pour l'en empêcher. Mais plutôt qu'un sentiment d'inachevé, le Gone pourra repartir avec celui d'avoir partagé le plaisir d'une belle soirée avec ses partenaires, mais surtout avec ses Lyonnais de cœur.