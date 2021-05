4

LF

Sampaoli, Lillois d'un soir.L'Olympique de Marseille, encore en course pour obtenir une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine, attend le moindre faux pas du RC Lens. Alors que les Sang et Or reçoivent Lille dans un derby qui s'annonce bouillant , Jorge Sampaoli a donc choisi de quel côté il se rangeait., a lancé l'Argentin, en conférence de presse.Sans oublier qu'une victoire des Dogues les rapprocherait toujours plus du titre et en éloignerait donc les Parisiens, éternels rivaux des Marseillais.Quand le Nord et le Sud s'allient contre la capitale.