John Stones prolonge à Manchester City

He's here to stay! John Stones has signed a new five-year contract! #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 10, 2021

Like a Rolling Stones.Auteur d’une belle saison avec Manchester City, auréolé par un titre de champion d’Angleterre et la victoire en Carabao Cup, John Stones voit définitivement son avenir en. Lesont officialisé ce mardi la prolongation du défenseur anglais jusqu’en 2026. Arrivé à Manchester en provenance d’Everton en 2016, il ne lui restait plus qu’un an de contrat. D'après, il devrait désormais toucher un peu plus de 15 millions d'euros par ans.Élément clef de Manchester City cette saison, son association en charnière centrale avec Ruben Dias a été impressionnante tout au long de l'année passée et a dégoûté plus d’un attaquant. Le duo lusitano-anglais a permis aux hommes de Pep Guardiola de terminer le championnat avec la meilleure défense (seulement 32 buts encaissés). Cette année, Stones a également été finaliste de la Ligue des champions et de l’Euro.De là à l'appeler John Legend dans quelques semaines ?