Jean-Michel Aulas : « Le VAR n’apporte pas ce qu’il devrait apporter »

Un président en colère. Accroché à domicile par Lorient (1-1) samedi soir , l’Olympique lyonnais a laissé filer une belle occasion de monter - provisoirement, au moins - sur le podium. Mais après la rencontre, Jean-Michel Aulas a concentré sa puissance de tir sur le corps arbitral et, plus précisément, le VAR. En cause : l’expulsion précoce (15) et guère évidente d’Emerson, coupable d’avoir déséquilibré un Enzo Le Fée qui filait vers le but adverse., a ainsi pesté le dirigeant de l’OL au micro d’Amazon Prime.JMA n’a en outre pas pu s’empêcher de repenser au déplacement au Parc des Princes, le dimanche précédent (2-1), et au penalty pour le moins litigieux accordé à Neymar après un duel avec Malo Gusto.a soufflé le patron des Gones.De là à dire que l’assistance vidéo est inutile, il n’y a plus qu’un pas…