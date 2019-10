« Je ne pensais pas trouver le job de mes rêves chez Football Manager si tôt ! »

Il s’appelle Olivier Galle, il a 31 ans et il a réalisé le rêve de beaucoup de joueurs de Football Manager : il a été embauché par Sports Interactive Games, le studio qui produit le jeu, et peut se targuer d’avoir une adresse mail qui finit par @sigames.com. Ça valait le coup de lui demander de nous raconter sa trajectoire et de nous en dire un peu plus sur sa nouvelle vie.



Je jouais énormément à beaucoup de jeux dont "L'entraîneur" et "Football Manager", ça se ressentait clairement sur les notes à l'école…

Jusqu’à présent, je faisais des petits boulots alimentaires en plus du streaming sur ma chaine Twitch où je me diffusais jouant à FM d’ailleurs !

*La date de sortie de Football Manager n’a pas encore été communiquée, mais selon toute vraisemblance, ce sera courant novembre…

Propos recueillis par Pierre Maturana

J’ai commencé les jeux du genre, et de foot d’une manière générale, tout juste avant la coupe du monde 98. Je crois que le premier était « L’Entraineur 97/98 » pour moi, ainsi que Football Manager 98 en même temps, mais qui n’a rien à voir avec le FM actuel, puisque c’était un éditeur et un studio différents.Les jeux vidéos d’une manière générale ne m’ont clairement pas aidé à me concentrer et faire mes devoirs ! « L’Entraineur » puis « FM » en font évidemment partie, oui. Je jouais énormément à beaucoup de jeux, ça se ressentait clairement sur les notes…Il s’agissait de la première édition de la Copa Manageria, il y a deux ans, oui ! C’était un peu surréaliste en vrai. J’avais toujours un œil porté sur l’e-sport et les scènes compétitives de plusieurs autres jeux, comme StarCraft 2 ou bien Dota 2. Voir Sports Interactive créer une compétition comme ça était très intéressant. Mais être choisi pour être le représentant français à cet événement était d’autant plus incroyable. Nous étions seize représentants de pays européens, divisés en groupes de quatre. Suite à une draft globale, nous avons joué un match contre chaque membre du groupe. Je suis sorti de mon groupe sans trop de problèmes, même si chaque match était un peu stressant compte tenu du fait qu’à la moindre bavure c’était potentiellement la fin de l’aventure. Suite aux groupes, les deux premiers de chaque groupe passaient dans un arbre à élimination directe. Hélas pour moi, j’ai été battu tout de suite par le représentant écossais. Cela reste tout de même une expérience incroyable, qui a un peu tout commencé pour moi…Concrètement, je suis resté en contact plus ou moins régulier avec eux depuis la Copa. Ce qui a naturellement facilité les choses. La communauté française avait une présence officielle relativement limitée sur les réseaux sociaux entre autres, et je leur avais mentionné plusieurs fois que ça serait bien d’avoir une personne dédiée pour gérer tout ça ; même si ils ne m’ont pas attendu pour y penser, hein ! Du coup, quand ça s’est concrétisé, ils m’en ont rapidement parlé, et me voilà !L’intitulé du poste est « Ambassadeur France » . Cela comporte pas mal de tâches, je m’occupe par exemple de la communauté et des réseaux sociaux français pour FM. Il y a également une part de gestion des relations presse et de ce qui est événementiel sur le territoire français. Il y a quelques autres éléments, mais ceux-ci sont les principaux.Ce n’était pas réellement un entretien. Ca n’avait rien à voir avec ceux que j’ai pu passer pour d’autres emplois en tout cas ! Comme on parlait déjà régulièrement, ils me connaissaient assez bien, donc c’était avant tout un long échange avec Miles Jacobson (le créateur du jeu, ndlr). Je pense que c’était une occasion de voir ma vision des choses et ma philosophie pour aborder tout ça. Après, au-delà de tout ça, le fait que je sois déjà en contact avec pas mal d’acteurs autour du jeu (streameurs, YouTubeurs, journalistes, membres de leur équipe) a beaucoup joué en ma faveur.Je viens tout juste de commencer donc je ne voyage pas beaucoup pour le moment, même si certains déplacements entre chez moi et le studio à Londres sont prévus. Assister à des matchs, en revanche, je ne suis pas sûr, peut-être à l’avenir, mais ce n’est pas exactement dans la fiche de poste ! Je vais, par contre, surement être amené à discuter avec les chercheurs/recruteurs qui travaillent en France pour le jeu. Et peut-être échanger avec certains joueurs, qui sait ?Jusqu’à présent, je faisais des petits boulots alimentaires en plus du streaming sur ma chaine Twitch où je me diffusais jouant à FM d’ailleurs ! Plus jeune, je voulais travailler dans les jeux vidéo, mais des lacunes dans les matières scientifiques à la fac m’ont fait changer de projet. Je m’étais réorienté en licence d’anglais pour devenir professeur de langues, ce qui ne s’est pas fait non plus au final ! Récemment, j’avais un peu fait le pari de développer ma chaine Twitch dans l’idée de devenir à terme streameur à temps plein et d’en vivre, ce qui n’était pas encore le cas. Je ne pensais pas un seul instant que j’allais trouver le job de rêve si tôt et ailleurs !Je ne suis pas tant harcelé, mais on me demande régulièrement à quelle date sortira le jeu, est-ce qu’ils pourront l’avoir gratuitement, quelles seront les meilleurs pépites, etc. Bien sûr, ils ne reçoivent jamais le réponse escomptée (rires).Difficile, ça ! Lafont en gardien. Badiashile et Upamecano en défense centrale. Lucas à gauche et Mukiele à droite. Ndombele et Guendouzi en milieux dans l’axe. Mbappé et Dembélé sur les côtés, même si ils sont déjà bien établis malgré leur âge. Enfin, Moussa Sylla et Willem Geubbels en pointe. On gagne la Ligue des Champions en une saison avec ça !Bien sûr que je joue encore ! J’ai une partie en cours avec l’AS Monaco, que je contrôle depuis la première saison, je suis en 2068 ou 69 maintenant, avec de brefs passages à la tête de l’équipe de France et de celle d’Espagne. Le but de la partie est surtout de m’amuser avec mes newgens, les développer, essayer de battre les records encore et encore, tout en développant de nouvelles tactiques régulièrement.Il m’arrive régulièrement de sauvegarder avant mes finales de Ligue des Champions. Mais je ne charge pas après une défaite, promis : c’est surtout parce que je suis loin dans ma partie et que j’ai désactivé les sauvegardes auto pour gagner du temps.