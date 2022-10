Javier débat

Ce mercredi, Javier Tebas a encore chargé le Paris Saint-Germain et sa direction économique. Une énième pique envoyée par le président de la Liga, désireux d’appliquer des sanctions financières à ce qu’il considère comme une menace pour « l’écosystème du football » .

Miroirs financiers

Dénoncer pour se protéger

Une situation perdant-perdant ?

Par Adel Bentaha

C’est un feuilleton devenu annuel. Celui qui oppose Javier Tebas, président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional espagnole, au Paris Saint-Germain. Du moins, le combat ne semble aller que dans un seul sens, tant le dirigeant ibérique martèle ses désirs de sanction à l’encontre du PSG, qu’il juge en grande partie responsable du déséquilibre économique rencontré par le football européen depuis près de dix ans. Nouvel épisode ce mercredi, au détour d’un entretien accordé à L’Équipe , dans lequel il charge lourdement sa cible.Cette semaine a effectivement été marquée par les révélations duconcernant le contrat de Kylian Mbappé et les différentes clauses incluses dans sa prolongation au PSG, en mai dernier. Un salaire annuel estimé à 72 millions d’euros brut, soit 6 millions mensuels (2,7 en net) et un total de 636 millions étalés sur trois ans. Des chiffres commentés, sur lesquels Javier Tebas n’a donc pas hésité à se baser afin d’alimenter sa plaidoirie., entamait l’Espagnol.Au-delà du cas Mbappé, illustration selon Tebas du fossé creusé entre le football du haut et celui du bas, la problématique s’étendrait au microcosme français, incapable d’endiguer de tels écarts., poursuivait-il dans"On a investi 700 millions d’euros dans notre club.""Non, vous les avez détruits, pas investis."À la lecture de ces différentes interventions, difficile donc de voir la finalité recherchée par Javier Tebas. En effet, si l’argumentaire lié à l’immunité financière du PSG ainsi qu’au monopole de plus en plus prenant des « clubs-États » dans le sport semble difficilement contestable, compliqué, de l’autre côté, de ne pas y voir un conflit d’intérêts à même d’expliquer cette pugnacité. Protéger les clubs espagnols et la Liga, supposément en perte d’attractivité depuis les départs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, résonne donc logiquement derrière ces prises de position univoques. Et ce, en dépit du projet de Superligue lancé, en partie, par le Real Madrid et le FC Barcelone.Premier élément, toujours selon l’intéressé : le manque de réaction de l’UEFA et son système de justice à deux vitesses., souffle-t-il. Endetté à près d’un milliard d’euros, le FC Barcelone est, par exemple, dans l’œil du cyclone de l’instance européenne depuis septembre 2021. Un processus logique pour Tebas, auquel, toujours selon lui, ne sera jamais confronté le Paris Saint-Germain, car trop puissant. À l'écouter, la sanction de 65 millions d’euros (dont 55 millions avec sursis) infligée au club de la capitale ne serait, dès lors, qu’un coup d’épée dans l’eau.Idem, dans l’autre combat l'opposant au PSG. Présent en Espagne du 1juillet 2015 au 9 août 2018, par le biais de Mediapro, le groupe beIN SPORTS se retrouve effectivement en litige avec la Liga, relatif à des impayés liés à ce triennat. Des factures de diffusion en dehors des frontières espagnoles et andorranes, que le média qatari ne souhaite visiblement pas régler.Tebas fulmine.(Nasser al-Khelaïfi, NDLR)"Comme tu te comportes mal avec nous, Javier, que tu agis comme un mauvais garçon et que tu critiques le PSG, on arrête de te payer."Autant de dénonciations que d’enjeux plus ou moins divulgués donc, qui ne semblent aujourd’hui en être qu’à leurs balbutiements. Pas de quoi faire bouger les meubles, mais à la fin, qui saura en profiter ?