James Milner, ou l’homme qui ne s’essoufflait jamais

Deux décennies à tenir son rang dans le championnat le plus exigeant de la planète. Unanimement respecté pour son incroyable longévité, James Milner pète le feu à un âge où les joueurs de champ de sa génération commencent à se faire rares. L’homme aux 568 matchs de Premier League continue de rendre de fiers services à Liverpool, où il joue les pompiers de service au bon vouloir de Jürgen Klopp.

Par Quentin Ballue

L’âge, c’est juste un chiffre. Et quand on regarde James Milner, on comprend pourquoi. À bientôt 36 ans, le Yorkshireman continue d’épater la galerie. Poussé sous les projecteurs de la Premier League en novembre 2002 à seulement 16 printemps, il n’a depuis jamais quitté cette scène, malgré son niveau d’exigence. Loyal serviteur de Leeds, Newcastle, Aston Villa et Manchester City, c’est désormais à Liverpool que ce bourreau de travail transpire à grosses gouttes, déterminé à apporter sa pierre à l’édifice. Et comme il n’est pas du genre à compter les efforts, on parle ici plus d’un parpaing que d’un caillou.24 juin. Sortie en tête de son groupe, l'Angleterre se prépare à défier l'Allemagne en huitièmes de finale de « son » Euro. Pendant ce temps, James Milner se prépare à défier les lois du football pour enchaîner une vingtième saison consécutive dans l’élite. Un simple post sur ses réseaux suffit à envoyer un message clair sur sa détermination, et sur sa condition : 8,53 kilomètres parcourus en 34 minutes, soit une moyenne de 15,05 km/h. Une sessionde brutasse pour le roi du « lactate test » de présaison à Liverpool, pas du genre à rendre sa couronne dans une épreuve d’endurance et de résistance à l’acide lactique., justifiait-il à la BBC en avril 2020."Tu vas devoir commencer à diminuer ton travail à l'entraînement et à réduire tes chiffres pour conserver cette longévité."Une philosophie qui fait ses preuves, puisque la machine tourne comme au premier jour. Trent Alexander-Arnold, de douze ans son cadet, s’inclinait volontiers à l’automne dernier :Toujours prêt à ferrailler pour montrer l’exemple. Et rappeler aux petits jeunes quen'est pas qu'un film.Toujours discipliné. Toujours prêt à dépanner. Ned Flanders, mais en vrai. Homme de devoir et de confiance, Jürgen Klopp n’hésite pas à miser sur lui. Il l’a déjà titularisé quatre fois en championnat, mais aussi à l'Estádio do Dragão, où il a offert une passe décisive à Sadio Mané . Latéral droit contre Porto, Crystal Palace et Manchester City en l’absence de Trent Alexander-Arnold, l’Anglais a retrouvé le milieu de terrain samedi face à Watford, puisque Klopp devait composer sans Fabinho, Thiago, Curtis Jones et Harvey Elliott.Comme souvent, Milner est venu, s’est battu et a vaincu. En plus d’avoir réalisé le plus grand nombre d’interceptions de son équipe, il a soigné ses statistiques en devenant le plus vieuxà délivrer une passe décisive en Premier League depuis Gary McAllister en octobre 2001. À la manière d’un fringant, en accompagnant une phase offensive et en offrant une possibilité de dédoubler sur le côté, avant d’adresser un centre tendu vers Roberto Firmino, pour permettre à Liverpool de mener 2-0. Il se murmure d'ailleurs qu’il devrait rester dans l’entrejeu ce mardi au Wanda Metropolitano, pour aller au mastic face à Koke et sa clique. Son entraîneur loue régulièrement l'investissement et le rôle de modèle de celui qu’il avait surnomméen 2019. Après la coupe aux grandes oreilles décrochée à Madrid, Klopp avait d’ailleurs estimé que, Liverpool n’aurait pas pu monter sur le toit de l’Europe. Un vrai relais auprès de l'effectif, raison pour laquelle il en a fait son vice-capitaine. Pas le plus brillant des diamants, mais une pierre ô combien précieuse.