Invaincu depuis juillet 2021, le Shandong Taishan en prend sept en C1 asiatique

FT | ?? Shandong Taishan 0-7 Daegu FC ?? ? Zeca nets a dream #ACL debut hat-trick as Daegu emerge as the early pacesetters in Group F! #ACL2022 | #SDLvDAE pic.twitter.com/sCCQyrdljh — #ACL2022 (@TheAFCCL) April 15, 2022

On a connu moins violent comme fin de série.Champion de Chine en titre, invaincu depuis 20 rencontres, vainqueur de la coupe... Tout allait bien pour le Shandong Taishan, jusqu'à ce vendredi. Opposée aux Coréens de Daeghu, la bande à Marouane Fellaini – absent pour ce match – n'a pas du tout fait le poids pour son entrée en lice en Ligue des champions asiatique. La faute à de nombreuses absences et un effectif largement rajeuni.Un triplé du Brésilien Zeca et une énorme bourde de leur gardien Cao Zheng plus tard, les voilà donc qui concédaient une improbable défaite, eux qui n'avaient concédé que trois nuls depuis... juillet 2021. Une compétition qui se poursuit dès lundi, avec un déplacement chez les Japonais d'Urawa Red Diamonds. Le début d'une nouvelle série de neuf mois ?Dommage à un but près, ils auraient battu un record : celui de la pire défaite d'un club chinois dans l'histoire du tournoi.