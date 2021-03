184e match de rang pour Iñaki Williams

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le genre de mecs qui sera toujours là pour un déménagement.En entrant en jeu à la 68minute lors de l'opposition entre l'Athletic Bilbao et le Celta de Vigo, Iñaki Williams est entré dans l'histoire du championnat espagnol. Avec 184 matchs consécutifs disputés (au moins en partie) en Liga, l'attaquant basque égale en effet Andoni Zubizarreta comme troisième joueur ayant disputé le plus de parties successives. Un classement dominé par Juan Antonio Larrañaga (202 rencontres) et Luis Arconada (188).Iñaki Williams n'a ainsi plus manqué de match de championnat avec Bilbao depuis l'exercice 2015-2016, et pourrait donc boucler une cinquième saison de rang en ayant foulé le terrain lors de chaque rencontre. Une statistique d'autant plus impressionnante que Williams évolue au poste d'attaquant, alors qu'Arconada et Zubizarreta étaient gardiens. Larrañaga, lui, évoluait en défense.Une chance qu'il n'ait pas de sœur qui fête son anniversaire en mars.