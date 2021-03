Ibrahimović fait le show au festival de Sanremo

1

Zlatan Ibrahimović sur la scène du festival de #Sanremo2021Et il est en forme pour son festival pic.twitter.com/8NeNA8AqB8 — ?????? ?????? (@CedricCanale) March 2, 2021

Quand Zlatan fait du Zlatan.Blessé aux adducteurs contre l’AS Rome dimanche dernier et éloigné des terrains pendant dix jours, Zlatan Ibrahimović peut désormais se consacrer plus sereinement à son rôle de co-présentateur du Festival de Sanremo, lequel a lieu cette semaine. Né en 1951 pour promouvoir le tourisme dans cette ville balnéaire du nord-ouest de l'Italie, le festival est depuis devenu un moyen de présenter les nouveaux visages de la variété italienne. Retransmis pendant cinq soirées sur la première chaîne de la RAI, la télévision publique italienne, il est aussi et surtout l'une des émissions les plus regardées en Italie, avec 10 millions de téléspectateurs en moyenne l'an passé.Le présentateur vedette Amadeus et Zlatan ont révélé qu'Ibrahimović chantera en duo avec l'entraîneur de Bologne Siniša Mihajlović., s'est amusé l'attaquant de l'AC Milan. Un événement pour lequel le Suédois a promis de reverser son cachet aux bonnes œuvres et pour lequel il s'était engagé avant sa prolongation de contrat avec les[...]Si Roberto Baggio, Francesco Totti, Mike Tyson ou encore Novak Djokovic sont déjà montés sur la scène du théâtre Ariston, Zlatan Ibrahimović est le premier sportif à coprésenter le festival. De quoi lui donner le sourire et enterrer la hache de guerre avec certaines personnes.Ils vont nous ressusciter Charlie et Lulu, ça va être génial.