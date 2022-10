Huit buts, cinq rouges et vingt minutes de temps additionnel en Bolivie

BG

Merci la Bolivie.Ce jeudi soir, The Strongest défiait Bolivar, à l'Hernando Siles pour le compte de la 22journée de championnat bolivien. Le premier face au troisième, dans unbouillant.À la mi-temps, The Strongest pensait avoir fait le plus dur en menant de deux buts (2-0) et même de trois, avec unde Saúl Torres (56). Bolivar est en réalité parvenu à se réveiller pour égaliser à une minute du terme (3-3) avant le clou du spectacle : vingt minutes de temps additionnel (plusieurs bagarres et intervention de la VAR à cinq reprises). Le temps pour l'arbitre de sortir cinq cartons rouges et d'assister à un nouveau scénario fou avec un penalty égalisateur, inscrit à la 90+20 pour The Strongest. Score final, 4-4 et résumé à suivre.Le championnat de Sergio Ramos.