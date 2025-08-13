S’abonner au mag
Un joueur puni à Tottenham et privé de Supercoupe d'Europe contre le PSG

Un absent de taille.

Ce mercredi soir, le vainqueur de la dernière Ligue Europa Tottenham affronte le Paris Saint-Germain pour le gain de la Supercoupe d’Europe à Udine. Si l’attention médiatique autour de ce match tourne essentiellement sur les coulisses du départ précipité de Gianluigi Donnarumma, les Spurs ont quant à eux été secoués par une affaire disciplinaire.

En retard dès la rentrée

En effet, le nouvel entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, n’a pas convoqué Yves Bissouma pour ce déplacement dans le Frioul. Selon l’entraîneur danois, le milieu de terrain des Lilywhites est arrivé à de nombreuses reprises à la bourre depuis le début de la pré-saison. « Pour ce match, c’était le retard de trop. Malgré tout l’amour qu’il faut donner à ses joueurs, il faut aussi garder une certaine exigence », a-t-il indiqué en conférence de presse.

Tout ça parce qu’il n’est pas passé à la vie scolaire.

PSG-Tottenham : ici tout recommence

