Harry Maguire, taille patron

Arrivé blessé en début d'Euro, Harry Maguire se complaît dans ce rôle du mec qui balaie les doutes d'un revers de la main. Patron d'une défense qui attend toujours de concéder son premier but dans la compétition, le colosse de Manchester United impressionne à chaque sortie. Surtout quand il se permet de venir tuer le suspense dès l'entame de la seconde période d'un coup de casque bien senti face à des Ukrainiens médusés.

Défense d'entrer

Un mammouth dans un jeu de quilles

Par Tom Binet

» Nul doute que Rio Ferdinand, plus inspiré du temps où il portait lui-même la tunique de Manchester United que pour jouer les Nostradamus à l'approche de l'Euro, doit bien apprécier les prestations de son successeur. Loin d'être le seul à douter de Maguire avant l'entame du tournoi continental, l'anciena en effet désormais la preuve qu'il ne suffit pas d'avoir un palmarès de géant pour faire unavisé.Il faut dire que le grand défenseur a débarqué en retard dans la préparation desaprès n'avoir finalement pas pris part à la finale de Ligue Europa, perdue aux tirs aux buts par ses potes face à Villarreal. Touchée à la cheville, la grande gigue d'un mètre 94 n'a pas participé aux deux première sortie des siens à Wembley, avant de débouler lors du troisième match de poules face à la République tchèque. Depuis ? Unepour le patron d'une défense qui n'a toujours pas craqué après cinq matchs, Jordan Pickford n'ayant toujours pas eu la lourde tâche d'aller ramasser le ballon au fond de ses filets depuis début juin.Oui, Tyrone Mings a parfaitement assuré l'intérim aux côtés de John Stones, mais le boss est clairement de retour. Deux fautes commises seulement en trois sorties, dix ballons récupérés, pas moins de treize dégagements réussis, 94% de passes arrivées à destination ; un joli total pour celui qui joue un rôle central à la relance dans une équipe sans véritable créateur parmi ses milieux défensifs. «» , pouvait-il fanfaronner au coup de sifflet final devant la BBC, deux ans après la désillusion croate.Désigné homme du match il y a tout juste cinq jours dans l'antre de Wembley face à l'Allemagne, le bonhomme est également une arme létale à la disposition de Gareth Southgate. D'autant qu'il a l'habitude de marquer dans les moments importants. Son premier but pour son pays : en quart de finale de Coupe du Monde face à la Suède (2-0). Son dernier en date : dans les dernières minutes d'un match à couteaux tirés face à la Pologne dans les éliminatoires du prochain Mondial, en mars dernier (2-1). Face à la Mannschaft, il avait déjà été trouvé à deux reprises en situation favorable en première période sur coups de pied arrêtés, sans parvenir à trouver la faille.Il lui aura donc fallu attendre un peu pour claquer son quatrième pion en sélection. Moins d'une minute après le retour des vestiaires, pour être précis. À la réception du centre d'un Luke Shaw reconverti en distributeur de caviars pour l'occasion, son coup de boule est venu mettre fin au match, coupant court à toute possibilité de réaction pour la bande de Shevchenko. Un patron, on vous dit. Et déjà tourné vers la suite : «» Harry Maguire, et il a bien l'intention d'aller manger encore un peu de soupe sur la tête de Simon Kjær et compagnie.