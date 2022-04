Harry a tout pris

Sous le feu des critiques ces dernières semaines et hué par son propre public à Wembley, Harry Maguire n’est pourtant pas responsable de tous les maux dont il est accusé. Le Mancunien a beau ne pas être le meilleur défenseur de la planète, il n’en demeure pas moins une solide référence à son poste, loin de toutes ces étiquettes qu’on lui a collées.

Samedi dernier, Harry Maguire s'est à nouveau retrouvé au cœur d’une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. En plus de s’être lamentablement incliné sur la pelouse d’Everton , le capitaine desa levé son bras pour réclamer une faute de main de la part de... Nemanja Matić, l'un de ses propres coéquipiers. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme sur l’une de ses cibles préférées ces derniers mois.Débarqué à Manchester United le 5 août 2019, l'Anglais n’avait pas encore eu le temps d’enfiler le maillot desqu’une flopée de critiques s’abattait déjà sur lui. Depuis, à chaque contre-performance des siens, ce qui arrive assez régulièrement, le défenseur anglais se voit affublé de tous les maux de son équipe. Pire, depuis le début de l’année 2022, les attaques s’intensifient et alors qu’il était jusque-là plutôt épargné lors des trêves internationales, le Mancunien a été copieusement hué à Wembley lors de la rencontre face à la Côte d’Ivoire (victoire 3-0) le 29 mars dernier. Gareth Southgate, Ralf Rangnick ou ses coéquipiers tentent tant bien que mal de le défendre, mais depuis, rien n'y fait et rien ne change.À l’origine de toutes ces critiques : le montant déboursé par Manchester United pour l’arracher à Leicester. 87 millions d’euros, un record, encore à l’heure actuelle, pour un défenseur. À l’époque Rafael van der Vaart raconte sur Sky Sport, la chaîne pour laquelle il officie en tant que consultant :"Harry Maguire... il était de loin le plus mauvais joueur sur le terrain."Un constat basé sur un seul match alors qu’à ce moment, Maguire se pose comme l’un des plus fiables défenseurs du Royaume. Concernant le montant en lui-même, il convient toujours de rappeler que le marché anglais ne suit pas véritablement de règles et repousse un peu plus les limites du raisonnable chaque année. Les cadors britanniques n’hésitent désormais plus à investir d’énormes sommes, encore plus pour des internationaux chez les, sur des joueurs pas forcément confirmés ou habitués au plus haut niveau. Plus qu’une exception, Harry Maguire fait plutôt office d’exemple, au même titre que Jack Grealish, passé d’Aston Villa à Manchester City contre pas loin de 120 millions d'euros. Alors l’international anglais a-t-il été surpayé par les Mancuniens ? Sans doute. Mérite-t-il pour autant les critiques, plus ou moins désagréables, qu’il reçoit ? À l’évidence, non.Il a en plus le malheur de devancer Virgil van Dijk au classement des défenseurs les plus onéreux du monde. Depuis, les deux ne cessent d’être comparés et, à ce petit jeu, Maguire ne fait pas le poids. D’autant plus que le Néerlandais et le Britannique ne peuvent pas se targuer d’avoir les mêmes coéquipiers autour d’eux. Si le joueur de Liverpool peut compter sur Andy Robertson, Joel Matip, Ibrahima Konaté ou Trent Alexander-Arnold, le Mancunien n’est pas aussi bien loti. Depuis le début de saison, Victor Lindelöf, Raphaël Varane et même Éric Bailly ont tour à tour pris place aux côtés de leur capitaine pour former la charnière des. Aucun d’entre eux ne s’impose véritablement. Le Suédois, arrivé en 2017, ne parvient pas à se montrer suffisamment rassurant pour prétendre à être un titulaire à part entière. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir Maguire venir compenser ses approximations. De son côté, le champion du monde français cherche encore ses marques après avoir quitté le Real l’été dernier. Mais surtout, Varane n’a jamais été un véritable leader dans la capitale espagnole où chacune des absences de Sergio Ramos se faisait cruellement ressentir. Il a donc plus vocation à être aligné avec le natif de Sheffield qu'à le remplacer. Enfin, Éric Bailly, pourtant présenté comme un sérieux candidat à son arrivée, passe plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses. Au milieu de tout ça, l'international anglais est le seul titulaire indiscuté.Autre point qui porte à discussion, le fameux brassard de capitaine, aujourd’hui solidement accroché autour du bras de l’international anglais. Pourtant, certains observateurs poussent pour que Rangnick désigne quelqu’un d’autre. Mais rares sont les joueurs qui donnent satisfaction cette saison au sein de l'effectif mancunien. Cristiano Ronaldo ? Revenu l'été dernier, il semble plus égoïste que jamais. Sans doute est-il conscient du bourbier dans lequel il est allé s'empêtrer. Bruno Fernandes ? Son rayonnement ne cesse de diminuer au fil des semaines malgré quelques maigres éclaircies de temps à autre. Autour d'eux, personne ne s'affiche véritablement comme étant indéboulonnable.En attendant, Maguire continue d'enchaîner et de tenir la baraque du mieux qu'il peut. Sur les 42 rencontres disputées par United cette saison, l'ancien de Leicester en a disputé 33. Seuls David de Gea et Bruno Fernandes ont passé plus de temps que lui sur les pelouses. Preuve que malgré les remous au sein du club, ses entraîneurs comptent sur lui. Et puisque désormais les chiffres prévalent sur les performances, le défenseur anglais se distingue également dans ce domaine. Lorsque Maguire est sur le terrain, lesremportent quasiment la moitié de leurs matchs (48% en réalité soit 16 sur 33). Sans lui, ce chiffre tombe drastiquement pour n'atteindre que 22% (2 sur 9). À elle seule, cette statistique illustre parfaitement l'importance que peut avoir le défenseur chez les. Pour retrouver les sommets tant espérés et à l'aube de l'arrivée d'Erik ten Hag, annoncée avec insistance ces dernières semaines, Manchester United va devoir procéder à un sérieux ménage l'été prochain. Et si Harry Maguire n'atteindra sans doute jamais le niveau de ses illustres aînés passés au club, son nom ne devrait pas figurer en tête de la liste de ceux qui seront invités à quitter le nord de l'Angleterre lors du prochain mercato.