Hamraoui : « Aujourd'hui, je suis la seule Française championne d'Europe »

Récente vainqueur de la Ligue des champions avec le Barça, Kheira Hamraoui réalise la meilleure saison de sa carrière. Ce dimanche, elle peut aller chercher le triplé championnat-C1-coupe de la Reine, tout en gardant un œil sur OL-PSG et sur la liste de Corinne Diacre, elle qui n'a plus été appelée par la sélectionneuse depuis deux ans.

« Je transforme tout ce que je fais de mal en bien. »

« En 2018-2019, il y avait 75 000 personnes lors d’un Barça-Atlético ! »

« Le Barça, c'est le meilleur choix de ma carrière. »

Elle a une saveur particulière, car toutes mes finales ont été difficiles. J’ai été suspendue deux foiset je me suis souvent dit que je ne jouerais jamais une finale de Ligue des champions. Mais je n’ai jamais perdu espoir, et je suis restée positive. Jouer cette finale et la gagner, c’est beau. Mais c’est encore plus beau parce que c’est la première pour les féminines de Barcelone. J’ai participé à écrire l’histoire du Barça, cela a une saveur encore plus particulière. J’ai un sentiment de fierté, envers l’équipe, mais aussi envers moi-même, car je n’ai jamais lâché.Oui je pense, pour le moment. C’est la plus belle dans le sens où j’ai connu beaucoup de difficultés, notamment lors de la dernière finale en 2019, où je n’ai pas pu jouer contre Lyon.Ce n’est pas une revanche, car les deux fois où j’ai été suspendue, c’était de ma faute. Je ne pouvais m’en prendre qu’à moi-même. Je suis contente que ça me soit arrivé, car cela m’a permis d’être plus forte mentalement et d’encaisser plus facilement ce qu’il m’arrive. Je transforme tout ce que je fais de mal en bien. Je sais que tôt ou tard, les efforts paient, et cela a payé cette année.Quand on perd en finale contre Lyon en 2019 (4-1), on s’est pris une claque. On s’est rendu compte qu’on devait travailler plus, tactiquement et physiquement. Lyon était clairement au-dessus. Le coacha décidé d'en faire plus au niveau physique. Le Barça est réputé pour bien jouer au ballon, alors il a ajouté l’aspect physique. J’ai vu la transformation de l’équipe, et on est clairement plus fortes qu’il y a deux ans. En venant du PSG et de l’OL, j’ai pu apporter mon expérience.Je voulais simplement gagner la Ligue des champions, peu importe l’adversaire.Ici, le foot fait toujours la Une. Quand on est arrivés à l’aéroport, il y avait beaucoup de monde et une ambiance de folie. Le président était fier de nous, car nous sommes la première équipe espagnole à remporter la Ligue des champions féminine. Le foot est perçu différemment ici par rapport à la France. Ici, les gens vivent du foot, même chez les filles. Malgré la Covid-19, on sent la présence et l’apport des gens à l’extérieur.Ça reste un président, et chaque président est présent pour son équipe. Il veut tout gagner avec toutes les équipes du Barça, on l’a ressenti dans son discours avant la finale de C1. Après le match, on l’a senti très heureux.On n'a pas du tout été perturbées, car les féminines n’ont pas été touchées par tout ce qu’il s’est passé. Honnêtement, je n’ai pas senti de différence.Je pense, car le championnat allemand a vite explosé avec les succès dès les premières éditions de la C1. Pareil pour le championnat français avec Lyon et Paris qui sont régulièrement en finale. En Angleterre, il y a l’émergence de clubs comme Manchester City ou Chelsea. Forcément, on parlait plus de ces clubs-là. Maintenant, le foot espagnol va commencer à se développer avec notre victoire en C1. C’est que du positif.Exactement, les clubs commencent à se développer. Après, beaucoup de filles arrivent à vivre uniquement du football, d’autres non, c’est pareil en France.Il y avait déjà cet intérêt lors de ma première année ici ! En 2018-2019, il y avait 75 000 personneslors d’un Barça-Atlético. Il y a plus de monde en tribunes, peu importe le match. C’est quelque chose qu’on voit très rarement en France.En France, il y a beaucoup de licenciés qui viennent au stade sur invitation. En Espagne, les mecs paient pour venir voir les matchs, car ils vivent du foot. J’ai l’impression qu’en France, on ne ressent pas tellement ça. Après, cela a évolué, surtout après la Coupe du monde. J’espère qu’avec le temps, cela va continuer à se développer, malgré cette contrainte de la Covid-19...J’ai totalement progressé. Je ne suis plus la même joueuse. J’ai des qualités que j’avais acquises en France et j’ai beaucoup appris ici. Je suis plus calme dans mon jeu, je me force à poser le jeu. J’ai pris le jeu espagnol, en plus de mon agressivité.Je parle espagnol comme si je parlais français. Quand je suis arrivée, c’était catastrophique, je savais juste direHeureusement, j’ai passé quelques mois avec Elise Bussaglia, donc cela a facilité mon intégration. J’ai pris des cours pendant quelque temps, avant d’apprendre avec mes coéquipières. Plus on parlait, plus j’écoutais et j’arrivais à comprendre.Je voulais tenter une expérience à l’étranger et ne pas rester uniquement en France. Je suis quelqu’un qui aime les défis. C’est le meilleur choix de ma carrière. Contrairement à de nombreuses joueuses, le rêve américain ne m’a jamais attirée. D’une part, parce que c’est loin. Ensuite, je suis quelqu’un de très familial, et l’Espagne est proche de la France.Je ne sais pas quoi te répondre, honnêtement. Ça fait trois ans que je ne suis pas appelée. Je suis tellement concentrée sur mon club, je me dis que si ça se passe bien avec le Barça, le reste va venir. Si je le mérite, je le mérite. Si je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Je suis quand même la seule Française championne d’Europe.C’est le choix de la sélectionneuse, il faut le respecter. Que je comprenne ou non, il faut accepter la décision. La réponse est sur le terrain, et si je réponds présente sur le terrain, c’est le plus important. Aujourd’hui, je n’ai aucun regret et je suis fière de moi. Je ne répondrai jamais à telle ou telle pique, car je le répète : la meilleure des réponses est sur le terrain.Si je n’ai pas d’espoir, j’arrête le foot. Le travail paie, quoi qu’il arrive. Ça peut prendre dix ou quinze ans.Je continue à regarder, car mes meilleures amies jouent là-bas. Je suis très attentivement leurs performances, elles font pareil de leurs côtés.Je suis dégoûtée, car je joue la finale de la Coupe de la Reine en même temps !J’ai demandé à quelqu’un du club de regarder le match pour moi pour qu’il me tienne au courant du résultat. J’anticipe ta question : que le meilleur gagne !Je pense que oui, car aujourd’hui, le PSG a éliminé l’OL en quarts de finale de la Ligue des champions et l'a battu au match aller en championnat. Après, sur un match tout est possible. Les deux équipes veulent ce titre, j’ai hâte de voir qui sera champion. Je voulais vraiment regarder ce match, mais j’ai un triplé à aller chercher, ce n’est pas grave !