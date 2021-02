Grenoble monte sur le podium, Nancy quitte la zone rouge

Au terme de la vingt-quatrième journée de Ligue 2 2020-2021, le Grenoble Foot 38 fait la bonne opération de la soirée au haut du classement grâce à sa victoire sur la pelouse de Valenciennes (1-0). Clermont, battu à Rodez (2-0), et Auxerre, contraint au partage des points à Ajaccio (0-0) marquent le pas. Dans le bas du classement, Nancy sort de la zone de relégation grâce à son succès contre Pau (1-0) et Guingamp s'en rapproche dangereusement après son nul contre Dunkerque (0-0).

Malgré une seule victoire sur les sept derniers déplacements clermontois, les hommes de Pascal Gastien souhaitent enchaîner sur la pelouse d'une équipe en lutte pour le maintien afin de se rapprocher du duo de tête composé de Troyes et Toulouse. Mais dans les faits, les Auvergnats peinent contre Rodez au point de ne se créer aucune réelle occasion de but en première période. Et comme la domination ne vient pas, Clermont finit par laisser l'avantage jeu à son adversaire. Habile sur coup franc, Florian David en profite pour envoyer une magnifique frappe sous la barre d'Arthur Desmas. Dans le temps additionnel, Pierre Ruffaut copie son partenaire et fait le break. Voilà Clermont éjecté du podium de Ligue 2., comme le nombre de tirs cadrés des Clermontois ce soir. Dur.Meilleure équipe de Ligue 2 sur les cinq dernières journées (trois victoires et deux nuls), le VAFC espère enchaîner au Hainaut face à un concurrent direct pour la montée en Ligue 1. Mais malgré un but refusé à Baptiste Guillaume en fin de première période, la domination est iséroise. En deuxième période, aucun but n'est pourtant à déclarer jusqu'à l'erreur monumentale d'Emmanuel Ntim auteur d'une reprise acrobatique sur un centre de Yoric Ravet pour lober Jéröme Prior et offrir la victoire au GF38. L'escouade de Philippe Hinschberger ne s'en plaindra pas : la voilà troisième de Ligue 2, à un point du Téfécé et trois de... Troyes., comme le nombre de points pris par le GF38 sur ses quatre derniers déplacements en championnat. Déblocage.Malgré l'absence du meilleur buteur de l'ACA Moussiti-Oko et celle du meilleur passeur de l'AJA Hamza Sakhi, le match démarre sur un bon rythme en Corse où le grand bonhomme du début de partie s'appelle Donovan Léon, héroïque sur des tentatives de Cédric Avinel et Cyrille Bayala. Muselé par la défense ajaccienne, Mickaël Le Bihan se frustre et passe le match sans faire d'étincelle. En fin de rencontre, Gathier Lloris laisse Auxerre en infériorité numérique mais le collectif de Jean-Marc Furlan ne craque pas et prend un point au cours de son séjour sur l'île de Beauté., comme le nombre de matchs nuls de l'AC Ajaccio, en plus des huit défaites et huit victoires. Le juste équilibre.Après la claque castelroussine en milieu de semaine, Chambly doit faire face à sept nouvelles absences liées au Covid-19 et donc serrer les dents. Une situation à laquelle les hommes de Bruno Luzi sont habitués et cela ne les empêche pas d'exercer une pression sur son adversaire francomtois. Contraint de marquer contre son camp sur coup franc, le capitaine Joseph Lopy offre le premier but du match aux Camblysiens. À la pause, Omar Daf remet les choses au clair et les Lionceaux sortent les griffes : Bryan Lasme oblige Bradley Danger à engendrer l'égalisation, puis Alan Virginius s'offre un doublé d'une frappe puissanteet servi sur un plateau par Lasme (60, 1-3). Dans les dernières minutes, Chris Bédia sale un peu plus l'addition. Chambly vient de prendre huit buts en deux matchs. Aïe., comme l'âge de Virginius pour ses deux premiers buts en Ligue 2, une précocité jamais vue depuis plus de dix ans dans le championnat. Autrement plus fort que Vinicius.Lanterne rouge de Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux n'est pas venu à Niort pour faire de la figuration. La preuve ? L'excellent départ des visiteurs grâce à une reprise à bout portant de Prince Ibara sur un centre millimétré de Christopher Opéri. Devant au score, Châteauroux peut compter sur un Marcin Bulka en état de grâce devant Valentin Jacob et Olivier Kemen d'abord, mais le portier prêté par le Paris Saint-Germain ne peut rien faire sur la frappe limpide de Bilal Boutobba pour l'égalisation des Chamois. Châteauroux ne décolle pas de la vingtième place, mais Châteauroux prend un point au courage., comme le nombre d'arrêts décisifs de Bulka dans cette partie. Le nouveau mur ?Comment caractériser le néant ? Probablement en le synthétisant par la première période entre ces deux équipes candidates à la montée au départ de la saison, mais loin de jouer les premiers rôles dans la pratique. Le match ne gagne ni en intensité ni en spectacle par la suite et dans les derniers instants suite à un corner aménois, Sullivan Péan arrache le match nul pour Caen d'un arrêt réflexe. Tant bien que mal, les Normands continuent de patiner en plein ventre mou du classement, au onzième rang., comme le nombre de tirs cumulés de deux équipes dans le match. Sommeil.Avec un bilan famélique d'une seule victoire sur les quinze dernières journées de championnat, les Guingampais se mettent en tête de bousculer une équipe dunkerquoise située deux places devant eux au classement. Et dans les faits ? Matthias Phaeton met Axel Maraval à la parade mais les Nordistes ne craquent pas en première période. Et en deuxième période ? Exactement la même chose, malgré l'exclusion d'Emeric Dudouit du côté de l'USLD. Un match nul qui n'arrange personne et qui plonge Guingamp de plus en plus dans le doute : voilà l'En Avant à la dix-septième place de Ligue 2 et bénéficiaire d'une différence de buts favorable par rapport à Chambly, dix-huitième et barragiste., comme la température du soir au Roudourou.Grâce à ses deux victoires consécutives en championnat, Pau démarre sa rencontre à Marcel-Picot sous la pluie mais dans une bonne dynamique. Mais en face, les Nancéiens sont déterminés à remporter un match à domicile ce qui constituerait une première pour le club depuis le 31 octobre dernier. Bingo: Kenny Rocha Santos centre sur la tête de Saliou Ciss pour l'ouverture du score. Pau cherche bien à revenir au score, mais Martin Sourzac assure parfaitement l'intérim dans la cage de l'ASNL avec un double arrêt juste avant la pause. Dans le deuxième acte, Nancy bombe le torse malgré l'exclusion et une dernière parade réflexe de Sourzac sur un ciseau de Cheikh Sabaly., comme le nombre de buts inscrits de la tête par l'ASNL, plus que tout autre club de Ligue 2 cette saison. 21 points perdus après avoir mené au score.