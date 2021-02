Chelsea s'impose à Tottenham

67

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Davies - Højbjerg, Sissoko - Son, Ndombele, Bergwijn - Vinícius. Entraîneur : Mourinho.



Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kovačić, Alonso - Hudson-Odoi, Mount - Werner. Entraîneur : Tuchel.

Un mot pour qualifier ce match ? Purge.Car pour ce « choc » de la 21journée de Premier League, Chelsea et Tottenham ont proposé un spectacle de piètre qualité. Lesl'ont emporté grâce à un penalty de Jorginho inscrit un peu avant la demi-heure de jeu, oui. Mais ils peuvent remercier leurs adversaires, qui n'ont absolument rien montré de beau hormis des opportunités pour Lamela ou Vinícius en fin de rencontre. Symbole de la médiocrité des, Dier a notamment offert le péno de la gagne aux visiteurs en sortant un tacle horrible sur Werner.Le reste ? Que dalle, ou presque. Malgré la blessure d'un excellent Silva en première période, les hommes de Tuchel ont su rester solides et cohérents sans se procurer énormément d'occasions. Les tirs cadrés ont d'ailleurs été rarissimes en dépit de quelques situations pour Mount ou Hudson-Odoi, et l'ennui s'est rapidement imposé pour ne plus jamais sortir de la pelouse. Avec cette deuxième victoire en trois matchs (plus un nul, et trois) sous le règne de leur nouvel entraîneur allemand invaincu pour le moment, les vainqueurs du soir doublent les locaux avec trois unités d'avance et montent à la sixième place. En revanche, la bande de Mourinho amputée de Kane aligne un troisième revers d'affilée et un deuxième consécutif à domicile... Du jamais-vu, dans la longue carrière anglaise du Portugais.Et ça, ça fait mal.