Gold Cup : Les USA pulvérisent la Martinique, le Canada se balade contre Haïti

Les Américains n’ont pas fait dans le détail.Dans le groupe B de la Gold Cup, Canadiens et Américains ont tenu leur rang d'ogre. Les premiers se sont tranquillement imposés (4-1) contre Haïti notamment grâce à un doublé dude Beşiktaş, Cyle Larin. Alors que Justin Hoilett, actuellement sans club, a inscrit l’ultime but sur penalty, Stéphane Lambese (Orléans) a sauvé l’honneur des Haïtiens à la 56minute à la suite d'un joli mouvement collectif.Côté, on a été encore moins gentil que le voisin canadien puisque c'est sur un score de tennis que lesont pulvérisé la Martinique (6-1). Parmi la masse de buteurs américains on retiendra le dernier, Nicholas Gioacchini, juste parce qu'il évolue à Caen. Le héros martiniquais du jour se nomme une fois de plus Emmanuel Rivière et a sauvé les meubles grâce à une penalty à la 64Avec deux matchs et deux victoires au compteur, Américains et Canadiens sont déjà qualifiés pour les quarts de finale et s'affronteront pour la première place, ce dimanche à 23 heures.