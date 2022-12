France-Maroc : à la recherche du ticket d'or

Entre 3000 et 5000 supporters français sont espérés ce mercredi dans les tribunes du stade Al-Bayt pour faire face au 45 000 Marocains. Mais en plus de leur infériorité numérique, les supporters des Bleus sont confrontés à une vraie course au billet, qui peut leur coûter cher.

« J’ai l’impression que c’est la démerde complète, et rien n'est encadré. La FFF aurait dû prendre beaucoup plus de places. Je fais tout pour avoir des places, mais je suis un peu déçu du système. »

« C'est la faute à Hidalgo »

Par Mathieu Rollinger, à Doha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un mélange d’excitation et de peur qui saisit les fans français présents à Doha, quand ils apprennent que la compagnie Royal Air Maroc a affrété 30 avions depuis Casablanca pour faire grossir à 45 000 personnes le contingent de supporters marocains attendus mercredi au stade d’Al-Bayt. Les Français seront a priori 4500 et, avec ce rapport de 1 pour 10, ça ne pèsera pas lourd dans une enceinte de 68 895 places. Si une bonne part de la troupe avait déjà anticipé une probable demi-finale, en optant pour des packs courant sur toute la compétition et débloquant des « billets conditionnels » à chaque tour franchi par les Bleus, une autre prend les matchs les uns après les autres. Une gestion dans laquelle la Fédération française de football a son rôle, pour assurer la présence d’un 12homme derrière ceux de Deschamps, mais ne peut pas s’occuper de chaque cas., explique Olivier des Baroudeurs du sport.Olivier, comme les autres responsables de groupe, sont alors assaillis de dizaines de messages, plus ou moins incisifs pour gratter un de ces fameux tickets. Les membres des groupes de supporters peuvent dormir tranquille : les supporters de la première heure seront toujours assurés d’être là. Pour ceux qui se réveillent seulement après le record de buts d’Olivier Giroud, c’est une galère qui s’annonce.Déjà échaudés par la quête de leur sésame pour France-Angleterre, ces derniers sont lancés depuis plusieurs heures dans une vraie chasse au trésor pour être de la partie en demi-finales. Sur les discussions WhatsApp réunissant les Français présents au Qatar, c’est la foire d’empoigne. Chacun fait sa demande, plus rarement son offre, mais toujours à prix exorbitant. Alors que le prix FIFA de ce match est fixé à 377 euros en catégorie 3, il n’est pas rare de voir des sommes avoisinant les 2000 euros être mises sur la table (leévoquait même des places à 10 000 livres sterling samedi dernier). En face, peu de Marocains avaient imaginé voir leur sélection être encore en vie à ce stade de la compétition. Pour accompagner les Lions de l’Atlas dans cette épopée historique, la fédération a distribué 13 000 billets gratuits ce mardi autour du stade Al-Janoub, créant une émeute dissipée par la police. Comme des enfants oubliés sous le sapin de Noël, certains Français enragent face à la démesure des prix et à la passivité de la FFF.Ici, on peste de devoir claquer un SMIC pour un match alors que le voyage au Qatar leur a déjà coûté bonbon, là on accuse Anne Hidalgo et tous ces politiques qui félicitent aujourd’hui le parcours des Bleus, mais qui, en portant le sujet du Mondial dans le champ de la polémique, ont empêché les instances de voir les choses en grand., écrit l’un d’eux.Les associations de supporters assurent qu’elles dialoguent avec leur référent auprès de la 3F, mais qu’en deux jours, rien n’est facile sachant que plus aucune place n'est disponible sur les plateformes de la FIFA. C’est donc le marché noir qui entre dans la danse, faisant donc l'écrémage entre ceux qui peuvent se délester d'un coup d'un seul d'un millier d'euros (et qui ne sont pas à l'abri de tomber sur un billet non valable) et ceux qui devront se contenter de suivre le match à lade la Corniche. Et si la France a le bonheur de passer et d'affronter l'Argentine en finale, vu le peuplebasé à Doha, il faudra retourner au charbon dans quelques jours. Ils voulaient une troisième étoile, et pour certains, cela passe par pas mal de sacrifices.