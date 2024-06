SFL Betsson Cup : nos conseils du 15 juin

Tout ne s’est pas passé comme prévu hier puisque l’Écosse a pris une valise et n’a rapporté que 5 petits points grâce à un CSC de Rüdiger. Alors pour oublier ce mauvais choix, nous allons jouer la sécurité. Faux, on va tenter d’aller décrocher un Golden Pif (Score supérieur à 50 points) avec la victoire de la Croatie face à l’Espagne. Des Croates qui ont montré face au Portugal (victoire 2-1) en match de préparation qu’ils ne venaient pas en Allemagne pour faire de la figuration et qu’ils comptaient bien sortir de cette poule de la mort comme ils l’ont fait en 2016 où ils ont fini devant…L’Espagne qu’ils avaient battu 2-1. Et puis les deux dernières Coupe du monde l’ont rappelé : il faut toujours se méfier de la Croatie. Même si les jambes de Luka Modric commencent à vieillir.

Vous ne croyez pas à ce pick ? Rappelez-vous que l’Espagne avait perdu en qualifications face à l’Écosse. Oui, oui, l’équipe qui n’a fait qu’un tir (non cadré) face à l’Allemagne lors du match d’ouverture de cet Euro. Pire, rappelez-vous que Fabian Ruiz est titulaire , que la VAR fonctionne très bien et viendra donc annuler 2 buts à Alvaro Morata pour position de hors-jeu et surtout que l’Espagne n’a pas volé Lucas Hernandez ou William Saliba à l’équipe de France mais Aymeric Laporte et Robin Le Normand. Un homme qui se serait placé derrière Nicolas Pallois et Samuel Gigot dans la hiérarchie des défenseurs centraux des Bleus.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Pronostic Espagne Croatie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+100€ offerts en Bonus)