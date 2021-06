Le statut de la liberté

Ça y est : après avoir vu toutes les autres sélections s'élancer avant elle, l'équipe de France ouvre son bal en Allemagne. Face à une Nationalmannschaft chez elle, les Bleus devront se libérer de leur costume de favori pour ensuite mener plus sereinement la nouvelle mission qui les attend.

Passer une frontière en 2021 revient à se plier à toute une batterie de tests. Tout voyageur a pu le constater par lui-même. Mais pour les Bleus, atterrir dans un pays étranger, comme ils l’ont fait ce lundi sur les coups de 11h50, ne se résume pas à laisser un coton-tige se balader au fond des narines ou de la gorge. Ce soir à Munich, c'est un match contre l'Allemagne qui servira de dépistage pour connaître le réel niveau des joueurs de l'équipe de France. Lestée d’un statut de champion du monde et de vice-champion d’Europe qu’elle trimbale en soute, la bande à Griezmann est logiquement désignée comme l’immense favorite de la compétition., répliquait Didier Deschamps dans une interview à L’Équipe Ici, à l’Allianz Arena, si le comité d'accueil ne portera pas de rangers aux pieds, ni de flocage POLIZEI dans le dos, ce n’est pas pour autant qu’ils ménageront leurs invités., prévenait le douanier allemand Antonio Rüdiger, avant d’annoncer la couleur.[...]Comprendre : fais attention à tes dents, Kylian Mbappé.De l’intensité, de l’adversité et de l’orgueil, cetteen quête de rebond est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux aux Bleus pour se jauger., confirmait Kylian Mbappé. Paul Pogba va dans son sens, tout en allumant certains warnings :Ne voulant pas rester sur leur piédestal, les joueurs passés en conférence de presse depuis le début de la préparation ont juré sans cesse qu’on ne les prendra pas en flagrant délit d’outrecuidance., avance le capitaine Hugo Lloris.La jurisprudence 2002 a suffisamment été rappelée pour être complètement ignorée., continue Paul Pogba.C’est peut-être une spécificité française, mais dans ce cas, la confiance est perçue comme une menace potentielle. Pourquoi ? Le poids de l’histoire, certainement, pour une nation qui n'est finalement jamais aussi forte que lorsqu'elle surprend son monde (souvenez-vous 1998 et 2018), et qui a déjà fait preuve d’une belle capacité à se gaufrer lorsqu'elle était gonflée d’espoirs (1993, 2002 et 2008 ; 2010 étant un cas à part). Cependant, la couronne mondiale n’avait aucunement gêné Didier Deschamps et ses coéquipiers lorsqu'ils ont abordé un Euro 2000 qu’il remporteront., assurait lundi le sélectionneur.Difficile de comparer les époques, mais il y a 21 ans en Belgique, les Bleus de Roger Lemerre avaient roulé sur le Danemark en ouverture (3-0), avant de valider la qualif’ contre les Tchèques (2-1), puis de faire tourner contre les Néerlandais (2-3). Autant garder ça en tête.En 2021, c’est donc une nouvelle histoire à écrire. À cette génération de s’appuyer sur ses certitudes : une animation offensive prometteuse avec le trio Griezmann-Benzema-Mbappé, un milieu souverain et une défense rodée. Le reste, comme les bisbilles entre Giroud et Mbappé, ne sera en cas d'issue heureuse qu’une petite rature sur une dissertation notée 19/20. Dans, Didier Deschamps exhortait justement ses joueurs à se concentrer sur l’instant présent :[...]Nous somme donc le 15 juin, et le réveil s'apprête à sonner.