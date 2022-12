Fleury Di Nallo, le Petit Prince, raconte le Roi Pelé

BB

Le Petit Prince et le Roi.C'est un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Le 28 avril 1963, Fleury di Nallo affrontait pour la seconde et dernière fois le Roi Pelé. Et la légende de l'Olympique lyonnais, aujourd'hui âgée de 79 ans, s'en souvient comme si c'était hier. Il est revenu sur ce jour pourIl avait précisément, et portait lui aussi le numéro 10 de son équipe, qui n'était autre que la sélection nationale française. Un souvenir gravé dans sa mémoire :Souvenirs, souvenirs, laissés par un homme qu'il décrit comme très aimable, très simple en dehors de la pelouse. Mais sur le rectangle vert, Pelé a fait souffrir le Gone :L'homme aux 222 buts avec l'OL ne tarit pas d'éloges envers celui qu'il considère comme le plus grand joueur de l'histoire du football :Et adresse un mot aux jeunes qui décrivent Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo avec des émojis chèvre :Le Roi est mort, il est temps d'adouber le Prince.