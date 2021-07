Fin heureuse dans le feuilleton Michel-Ange Balikwisha

Royal Antwerp FC en Standard bereiken een akkoord. Michel-Ange Balikwisha tekent voor 5 seizoenen bij R. Antwerp F.C. ??#Transfer #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/VmazhXyl4O — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 4, 2021

Un attaquant, ça joue offensif.Le jeune Michel-Ange Balikwisha (20 ans) menaçait depuis quelques jours son club, le Standard de Liège, de rompre son contrat - sur la base d'une obscure loi de 1978 relative aux contrats de travail - pour s'engager avec le Royal Antwerp. Courtisé par plusieurs formations du pays, Balikwisha avait jeté son dévolu sur le club anversois, alors que le Standard s'était entendu avec le FC Bruges. Un bras de fer s'était engagé entre le joueur et le club liégeois - son club formateur -, et avait pris une telle ampleur que la fédération belge, après le passage à l'acte de Mickey Balikwisha, avait elle-même exprimé dans un communiqué son inquiétude.L'utilisation de cette loi, si elle devait se généraliser, verraient les clubs perdre toute force de décision d'une part, et la seule indemnité qui leur serait versée par le joueur désirant casser son contrat, en lieu et place d'une indemnité de transfert classique, constituerait d'autre part un dramatique manque à gagner.Alors que la situation semblait critique et surtout insoluble, les trois parties sont parvenues ce week-end, au terme deselon le site du Royal Antwerp, à un accord satisfaisant. L'ailier de 20 ans s'engage pour cinq ans avec le club anversois, qui versera six millions d'euros au Standard de Liège.La Renaissance pour Michel-Ange.