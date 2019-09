FIFA The Best : Juan Barrera affirme que son vote a été modifié

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Alerte au complot !Alors que la cérémonie du trophée FIFA The Best a couronné Lionel Messi lundi, devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, des polémiques commencent déjà à naître, pas seulement sur les résultats ou sur les choix des uns et des autres... mais aussi sur la véracité des votes eux-mêmes. Ainsi, Juan Barrera, capitaine du Nicaragua, a affirmé ce mercredi ne pas avoir voté pour Messi, ce qui figure pourtant sur le document officiel recensant l'intégralité des votes, publié par la FIFA mardi.Cette intervention n'est pas la première : ce mercredi, le sélectionneur du Soudan, Zdravko Logarusic, a déclaré qu'il n'avait pas voté en première position pour Leo Messi, comme l'indique la FIFA, mais pour Mo Salah. La sélection égyptienne s'est quant à elle étonnée que les votes de son capitaine et d'un entraîneur national ne figurent pas dans les documents relayés par l'organisation internationale de football. Elle assure pourtant avoir voté pour le joueur de Liverpool et transmis ses votes dans les temps.Fifa