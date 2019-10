Féminines : le PSG gifle l'OM

2

Marseille (4-5-1) : Fiordaliso - Blanc, Antoine, Pizzala, Coudon - Laplacette (Palacin, 71e), Gherbi (Zahot, 56e), Hamidou, Sumo, Cardia - Huchet (Caputo, 56e). Entraîneur : Christophe Parra.



Paris (4-3-3) : Endler - Périsset, Dudek (Cook, 46e), Paredes, Lawrence - Geyoro, Formiga, Diallo - Diani (Saevik, 76e), Katoto, Nadim (Baltimore, 70e). Entraîneur : Olivier Echouafni.

JD

Les filles dictent la marche à suivre.Pour le cinquièmede l'histoire de la D1 féminine, les Marseillaises de Christophe Parra n'ont pas réussi à réitérer l'exploit du 18 mars 2017, lorsque les Olympiennes l'avaient emporté face au PSG (2-0). Tout juste de retour de l'élite après une saison en D2, les Phocéennes ont constamment subi la loi de l'actuel leader du championnat et s'inclinent aussi lourdement que logiquement (0-5).En l'absence d'ultras parisiens dans le parcage, ce sont leurs homologues marseillais qui se chargent d'animer le Stade Paul Le Cesne et ses 800 spectateurs entrés gratuitement pour l'occasion. Hélas pour eux, il faut moins d'un quart d'heure à Marie-Antoinette Katoto pour éteindre le feu des «» grâce à un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise du droit qui fusille Fiordaliso à l'entrée de la surface (0-1, 13). Tout juste revenue de blessure, Ève Périsset est en pleine forme et le prouve par ce centre-tir qui termine au fond des filets dans un angle impossible (0-2, 27). Pas de but pour Kadidiatou Diani ce dimanche, mais un centre décisif pour la tête de Katoto qui s'offre un doublé peu avant la pause (0-3, 38).Pour le second acte, les ultras marseillais sont partis, mais les Parisiennes n'en ont pas encore terminé avec leurs victimes du jour : Grace Geyoro y va de sa petite contribution en trompant la portière Phocéenne du gauche à bout portant (0-4, 55), avant que Nadia Nadim n'enfonce le dernier clou sur le couvercle du cercueil bleu et blanc, en transformant un penalty provoqué par une main dans la surface de Maud Antoine (0-5, 69).Malgré la solide victoire de Lyon ce samedi face à Bordeaux (4-0), Paris continue sur sa lancée et, avec sept victoires en autant de matchs joués, reste en tête de la D1. Pour l'OM, il ne reste qu'à espérer un sursaut d'orgueil des garçons pour finir la journée.