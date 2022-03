Ex-gardien de Chelsea, Ricardo Prasel réussit ses débuts à la KSW

HOW⁉️ What a comeback‼️???? Ricardo Prasel with a HUGE comeback win over ?? Michał Kita!! #KSW68 pic.twitter.com/LkhRlDtcXL — KSW (@KSW_MMA) March 19, 2022

Zéro tracas, zéro blabla, MMA.Passé par l'Athletico Paranaense et le Royal Football Club de Liège, Ricardo Prasel a aussi porté le maillot de Chelsea, qui l'avait recruté en 2009. Numéro 3 derrière Petr Čech et Henrique Hilário, il a passé quelques mois dans la capitale à se faire allumer par Didier Drogba, Michael Ballack et consorts à Cobham. Une hanche récalcitrante l'a néanmoins contraint à changer de voie à 22 ans, alors le portier germano-brésilien s'est mis au jiu-jitsu, puis au MMA. Avec succès.Le gaillard de 2,01 mètres et 110 kilos vient en effet de rejoindre la KSW, considérée comme la meilleure ligue européenne de la discipline. Il n'a pas manqué ses débuts samedi soir en réglant le compte du favori polonais Michał Kita, pourtant bien plus expérimenté que lui. En difficulté dans le premier round, Prasel a obtenu sa victoire par KO technique au deuxième round. L'occasion de faire admirer sa magnifique chevelure aux couleurs du drapeau allemand.Ça, même François le Français ne l'avait pas fait.