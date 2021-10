Evergrande, le rêve chinois était un peu trop beau

Le plus grand groupe immobilier de Chine accuse une dette équivalente à 260 milliards d'euros et menace de faire vaciller toute l'économie nationale. Quel lien avec le football ? Le proprio Xu Jiayin s'était payé le club de football de Canton, en 2010. Huit titres de champion national, deux Ligues des champions asiatiques en une décennie, et bientôt le néant ? Dans l'ombre, Pékin n'a pas forcément intérêt à laisser mourir le soldat Guangzhou FC...

China is building the world’s largest football stadium. The Guangzhou #Evergrande FC’s new US$1.7 billion home will seat up to 100,000 people pic.twitter.com/6XX6Umdk8g — South China Morning Post (@SCMPNews) April 23, 2020

Le foot « pour faire plaisir » à Pékin

Guangzhou FC, un destin national

Faut-il sauver le soldat Guangzhou FC ?

Par Nicolas Jucha

Propos du professeur Simon Chadwick recueillis par NJ.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leévoque un chantier démesuré quasiment à l'arrêt, avec seulementprésents sur site. On est fin septembre, et le Guangzhou Football Stadium a mauvaise mine : à moitié construit, et peut être voué à ne jamais être achevé. Pensé avec un design ultra moderne en forme de lotus, le futur - ou ex-futur - stade de football du Guangzhou FC devait dépasser la capacité du Camp Nou avec ses 100 000 places et toutes ses activités périphériques de loisirs, cinémas, restaurants ou encore boîtes de nuit. La livraison initialement prévue ? Fin 2022. La livraison effective ? Tout dépendra de l'évolution des déboires de la maison mère Evergrande, propriété de l'homme d'affaires Xu Jiayin, et propriétaire du Guangzhou FC.Autant le dire tout de go : pour le plus grand groupe immobilier de Chine, l'avenir de son club de football est le cadet des soucis. Avec une dette estimée à 260 milliards d'euros, près de 800 chantiers à l'arrêt et des millions de Chinois en colère qui manifestent régulièrement pour savoir si l'appartement qu'ils ont acheté sur plans va bien être terminé, Evergrande va déterminer une partie de l'avenir économique du pays-continent. Pour s'en rendre compte, il faut imaginer une dette équivalente à deux points de PIB et considérer son leadership dans un secteur économique qui représente 30% de l'activité économique chinoise, si l'on additionne à l'immobilier tous les secteurs qui interagissent avec lui. Mais alors qu'est venu faire le mastodonte dans un football chinois qui était plus que moribond en 2008 ?, annonce calmement le professeur Simon Chadwick. Enseignant à l'EM Lyon Business School, il connaît bien l'économie du sport en Chine, ce qui lui permet de poser le contexte de l'arrivée du loup dans la bergerie.À côté des transferts spectaculaires de Nicolas Anelka et Didier Drogba à Shanghai Shenhua, pour des résultats mitigés, Xu Jiayin part dans du moins clinquant en rachetant le club de Canton, alors en seconde division.Parce qu'en gagnant des matchs et des trophées, on arrive àSi Xu Jiayin a été « appelé » par les autorités chinoises, c'est parce que le bonhomme fraye dans les hautes sphères. Né dans une famille modeste du Henan en 1958, orphelin de mère à seulement huit mois, l'homme le plus riche de Chine en 2017 et 2019 a construit sa trajectoire via une formation dans l'aciérie, avant de mettre à profit son opportunisme agressif pour se construire des réseaux - lescomme disent les Chinois - lui permettant de fonder Evergrande en 1996, puis de surfer sur la croissance à deux chiffres chinoise au début du XXIsiècle. Xu Jiayin se positionne alors sur l'immobilier, secteur dynamique par excellence., affirme Chadwick, sachant que le boss d'Evergrande a même sa carte de membre du PC et un siège à la Conférence consultative politique du peuple chinois. Il a l'oreille des grands, et donc du numéro un chinois, réputé amateur de ballon rond.Très vite, en recrutant en priorité les meilleurs joueurs chinois disponibles et quelques joueurs étrangers à même d'apporter une plus-value sportive, le Guangzhou Evergrande monte en Chinese Super League puis joue le titre. Avant de les empiler dans le courant des années 2010, avec en point d'orgue deux victoires en Ligue des champions asiatique (2013 et 2015), alors que les clubs chinois y étaient plutôt réputés pour leur ridicules performances. Xi Jinping a de quoi se réjouir, et laisser libre cours aux envies de grandeurs de Xu Jiayin, quand ce n'est pas à leurs envies de grandeurs communes. Au hasard, l'exemple du stade en forme de lotus..., analyse Simon Chadwick.Ce projet dépasse le cadre du football, et donc la seule ambition de Xu Jiayin., explique le spécialiste de l'industrie sportive. Qui rappelle une info passée inaperçue auprès du grand public, mais qui souligne les intentions chinoises :(entre le Qatari HBK Contracting Co. W.L.L. (HBK) et China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), NDLR)Et donc se positionner comme le numéro 1 mondial dans la construction d'infrastructures. L'expert croit savoir que dans les hautes sphères du pouvoir, on nourrit un rêve de Coupe du monde 2030 dans l'Empire du milieu, et le stade cantonnais ferait partie des plans.Alors que les observateurs économiques s'interrogent - Pékin sauvera-t-il Evergrande ou le laissera-t-il s'écrouler pour l'exemple ? -, le destin du club de football cantonais est en suspens. Et pour Chadwick, le plus probable reste qu'à défaut de sauver Xu Jiayin et son empire aux pieds d'argile, Pékin et la province du Guangdong fassent le nécessaire pour exfiltrer le club de football et sa future enceinte.Champion en titre, l'écurie de l'entreprise éponyme - actionnaire principal de l'Inter Milan - avait dissous son club en début de saison en raison de difficultés économiques. Mais dans ce cas,quand, pour le Guangzhou FC, Le départ récent de Fabio Cannavaro , le chantier de stade au ralenti ou le silence radio de Xu Jiayin qui a mis à l'arrêt l'activité boursière de son groupe à Hong Kong n'incitent pas à l'optimisme.Mais en coulisses, les manœuvres seraient déjà enclenchées : selon Reuters, Pékin fait pression pour que des entreprises cantonaises, partiellement dotées de fonds publics, rachètent les actifs d'Evergrande les plus stratégiques. Le Guangzhou City Construction Investment Group serait ainsi pas loin d'un deal pour récupérer le futur Guangzhou FC Stadium et l'ensemble de son projet immobilier. Le club lui-même pourrait passer dans les mains d'un ou plusieurs investisseurs locaux, et même s'ils vont, selon Simon Chadwick,. Et tant qu'il reste un peu de vie...