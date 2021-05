Euro Espoirs : La France avec Camavinga et Caqueret mais sans Boubacar Kamara et Laurienté

La liste des joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs, prévue du 31 mai au 6 juin en Hongrie et en Slovénie ! pic.twitter.com/Nc1VDDjqkF — Equipe de France (@equipedefrance) May 20, 2021

LF

Des surprises et des retours.Sylvain Ripoll a annoncé la liste des 23 qui participeront à la phase finale de l'Euro Espoirs avec l'équipe de France, avec un quart de finale contre les Pays-Bas le 31 mai à Budapest. Quelques changements sont à noter, mais la plupart des joueurs ayant participé à la phase de poules ont été rappelés. Zappé par Didier Deschamps pour l'Euro des A, Eduardo Camavinga (Rennes) revient dans le petit bassin, et dans le même temps Dayot Upamecano (Leipzig) remplace Jules Koundé Houssem Aouar et Moussa Diaby font leurs retours de blessure et éjectent Alexis Claude-Maurice (Nice), de toute façon victime d'une fracture du péroné , et Armand Laurienté (Lorient) , qui avait connu ses premières capes en mai. Le capitaine Matteo Guendouzi (Hertha Berlin), lui aussi forfait , ne participera pas à la compétition, tout comme... Boubacar Kamara. Choix assez surprenant de la part du sélectionneur quand on sait que le Marseillais réalise une saison de haut-vol. Maxence Caqueret et Youssouf Fofana sont leurs remplaçants. À noter que si Nantes termine 18de Ligue 1 et doit disputer un barrage, Alban Lafont et Randal Kolo-Muani seront libérés par l'équipe de France.Un Euro remporté par les Espoirs et par l'équipe A cet été, on ne dit pas non.