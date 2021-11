Et si Neymar devait jouer en numéro 6 ?

Le début de saison a rappelé que Neymar n'avait plus son coup de rein destructeur. Et si l'heure était pour lui de se réinventer et de reculer sur le terrain ? Car ne nous mentons pas, le Brésilien en regista à la Andrea Pirlo est une alternative plus que prometteuse.

Opération sentinelle

L'homme le mieux protégé d'Europe

Par Steven Oliveira

Il est toujours difficile de faire des bilans en cours de saison. Mais après plus de trois mois de compétition, il est toutefois possible de tirer quelques enseignements de ce PSG new look. Exemple : aligner sur le front de l’attaque en même temps Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Ángel Di María sans déséquilibrer l’équipe est un vrai casse-tête. Autre exemple : le milieu de terrain parisien manque cruellement de technique, notamment lorsque Marco Verratti est absent, ce qui, malheureusement pour le PSG, arrive trop souvent. Et si finalement, la solution était de faire reculer l’un des quatre fantastiques de devant pour l’intégrer au milieu de terrain et faire d'une pierre deux coups ? Le choix le plus logique serait alors Ángel Di María, qui a déjà eu ce rôle au Real Madrid sous Carlo Ancelotti. Pourtant, un tout autre joueur pourrait être parfait pour cette mission : Neymar.C’est une réalité à laquelle il va falloir se faire : Neymar n’a plus ses jambes de 20 ans. Usé par les blessures, les nombreux coups qu’il a reçus ou les soirées auxquelles il a participé, le Brésilien a du mal à retrouver son fameux coup de rein et son accélération qui ont fait souffrir tant de défenseurs par le passé. Pour autant, l’ancien du Barça reste un joueur magnifique qui n’est pas fâché avec le ballon. Mieux, Neymar a probablement l’un des meilleurs - si ce n’est le meilleur - jeu long du football actuel. Il n’y a qu’à voir ses passes derrière les défenseurs envoyées pour Kylian Mbappé à chaque match, son délicieux ballon délivré (avec le pied gauche, svp) à Marquinhos face au Bayern Munich en Ligue des champions la saison dernière ou encore son échauffement avec Lionel Messi où les deux hommes font une brésilienne à 40 mètres de distance lors de laquelle l’Argentin n’a pas besoin de bouger d’un millimètre tant les passes de son coéquipier sont téléguidées. Une technique au-dessus de la moyenne, un jeu court et long exceptionnel, un coup de rein défaillant : ne cherchez pas plus loin, Neymar coche toutes les cases d’un bon. Soit le fameux meneur de jeu reculé. Un poste qu'Andrea Pirlo a magnifié lors de la deuxième partie de sa carrière après avoir débuté comme numéro 10. Preuve qu’il est possible de reculer pour mieux gagner.Pour que ce rôle defonctionne pour Neymar, il devra, lui aussi, avoir ses deux chiens de garde (Pirlo avait Gattuso et Ambrosini au Milan, Vidal et Marchisio à la Juve) pour le protéger et ainsi lui laisser tout le loisir de faire parler sa magie tout en évitant de se fatiguer à la récupération. Cela tombe bien, des garde-fous, le PSG en a à la pelle dans son effectif au milieu de terrain. Que ce soit Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Marco Verratti - qui pourrait lui aussi jouer ce rôle depar ailleurs, tout comme Paredes - et dans une moindre mesure Georginio Wijnaldum. Alors oui, en jouant plus bas sur le terrain, Neymar fera moins trembler les filets, mais vu qu’il n’a inscrit « que » trois buts cette saison, dont un penalty, la différence ne sera finalement pas si grande. D’autant plus que le Brésilien pourra tout de même avancer avec le cuir lorsqu'il n’aura pas d’ouverture et se retrouver ainsi dans un rôle qu’il endosse déjà lorsqu'il vient récupérer le ballon dans son camp pour l’amener vers l’avant. Mieux, Neymar visitera moins souvent l’infirmerie puisqu'il sera à l’abri des adversaires aux crampons aiguisés qui devront passer ses deux gardes du corps pour venir lui mettre un coup. Et le temps qu’ils parviennent à défaire le premier rideau, le ballon sera déjà envoyé 40 mètres plus loin pour Kylian Mbappé. Et voilà comment Neymar finira la saison avec 25 passes décisives et comment le PSG réglera deux de ses problèmes majeurs. En tout cas, sur, cela fonctionne à la perfection.