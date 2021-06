Et si le but de Lampard contre l'Allemagne avait été validé ?

Les confrontations entre l'Angleterre et l'Allemagne dans les tournois majeurs font à chaque fois remonter de nombreux souvenirs, du sacre des Three Lions en 1966 à Wembley à la demi-finale de l'Euro 1996, remportée par la Mannschaft. Mais le plus récent date de 2010 et du Mondial sud-africain, lorsque le but de Frank Lampard en huitièmes de finale n'avait pas été validé, ouvrant la voie à une large victoire des hommes de Joachim Löw (4-1). À quoi ressemblerait le football aujourd'hui si M. Larrionda avait vu le cuir franchir la ligne de Manuel Neuer ? Il serait bien différent, assurément.

Le but de Lampard est validé

Vidéo

Donc l'Angleterre se qualifie aux penaltys

Donc l'Espagne n'est pas championne du monde

Donc la goal-line technology ne voit pas le jour

Donc la VAR n'est jamais inventée

Donc la France est éliminée dès la phase de poules en Russie

On joue la 38minute au Free State Stadium de Bloemfontein quand la volée de Frank Lampard s'écrase sur la barre, rebondit 50 bons centimètres derrière la ligne de Manuel Neuer, avant de revenir se loger tranquillement dans les gants du portier de Schalke 04. Au sifflet ce jour-là, l’Uruguayen Jorge Larrionda a tout vu et valide ce but aussi magnifique qu'important pour l'Angleterre, qui revient donc à 2-2, après une entame des plus compliquées.Qualifiés deuxièmes derrière les États-Unis au terme d'une phase de poules poussive et rapidement menée 2-0 face aux Allemands, les Anglais se sentent pousser des ailes après être revenus au score avant-même la mi-temps. Thomas Müller a beau être aux premiers jours d'une hype grandissante dans cette Coupe du monde, le grand Wayne Rooney sort de sa boîte pour lui répondre, et les deux équipes filent tout droit aux tirs au but. Un exercice survolé, une fois n'est pas coutume, par lesgrâce à un David James impérial qui sort les tentatives de Lukas Podolski et Stefan Kießling.Bingo, les hommes de Capello déboulent en quarts et laissent sur le bord de la route l'Argentine de Maradona sans forcer. En demies, l'Espagne peut bien faire tourner le ballon tant qu'elle veut, la perfide Albion n'en a cure. Mieux, John Terry n'est pas Sami Khedira et Carles Puyol ne viendra jamais planer sur la défense pour placer son coup de casque salvateur. Plantée par un contre assassin de Shaun Wright-Phillips au bout de la prolongation, larentre piteusement à la maison, son titre de championne du monde de la possession sous le bras. Et n'est donc pas là quatre jours plus tard à Johannesburg pour voir les Pays-Bas de Robben, Van Persie et consorts broder une étoile amplement méritée sur leur magnifique maillot orange.Ces propos sont ceux de Sepp Blatter juste avant la Coupe du monde en Afrique du Sud. Le débat sur l'introduction de la technologie pourl'arbitrage est peu à peu relégué aux oubliettes, faute d'exemple majeur sur lequel s'appuyer pour ses partisans. Sepp Blatter ne retourne pas sa veste après le but refusé à l'Ukrainien Marko Dević à l'Euro 2012, et l'IFAB ne valide pas le principe quelques jours plus tard. Résultat, la Goal Line ne fait pas ses grands débuts internationaux en 2014 au Brésil.Sans Goal Line, pas de ver dans le fruit. Adieu donc l'assistance vidéo à l'arbitrage, ses protocoles imbitables, ses polémiques sans fin et sa déshumanisation de l'arbitrage, et plus largement, du football. Ouf, nous vivons encore dans un monde où les lignes tracées au millimètre pendant trois minutes pour déterminer si Romelu Lukaku ou Patrick Bamford avaient un orteil d'avance avant de trouver le chemin des filets n'existent pas. Ouf, nous vivons encore dans un monde où la moindre main, même la plus insignifiante, ne fait pas parcourir un frisson dans le dos de tous les supporters plantés devant leur écran. Un monde où les attaquants peuvent fêter leurs buts dans l'émotion de l'instant, sans devoir attendre leur validation. Et les supporters aussi, du coup.Il n'y a rien, jouez ! L’arbitre de France-Australie, Andres Cunha (encore un Uruguayen), ne signale rien sur ce tacle de Josh Risdon sur Griezmann au cœur de la seconde période de cette première journée de la phase de poules. Pas de VAR, puisqu'elle n'existe pas, les Bleus ne peuvent donc pas bénéficier du, comme dans une réalité alternative. Pire : ils se heurtent au mur despour leur entrée dans la compétition. Incapable de redresser la barre, les hommes de Deschamps quittent la compétition une semaine plus tard avec un seul petit but face au Pérou, et une déroute face à un Danemark plus entreprenant en guise de tournée d'adieu. Dommage, la suite aurait pu être belle.

Par Tom Binet