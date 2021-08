Pedri, 18 ans et une saison à 73 matchs

Pas de repos pour les braves, encore moins pour Pedri. À 18 ans, le milieu de terrain bouclera une saison infernale à 73 matchs, samedi prochain, lors de la finale des JO contre le Brésil. Devenu incontournable au Barça comme en sélection, celui qui a été élu meilleur jeune du dernier Euro aura bien mérité ses vacances. Avec cette interrogation en suspens : ces onze derniers mois sont-ils dangereux pour la suite de sa carrière ?

« Ce qui me fait le plus peur, c'est le delta entre la saison d'avant et celle actuelle. C'est comme si tu passais d'une vingtaine de matchs à Nancy à 70 matchs avec le PSG, que ce soit à 18 ou à 30 ans, la problématique est la même. »





73 matchs, des records et des questions

« Pedri avait peut-être de manière innée une capacité à encaisser et s'adapter à l'entraînement un peu plus importante. »



Un don ou une malédiction ?

Un enjeu pour le Barça

Pendant que les principales têtes de gondole du dernier Euro font petit à petit leur retour sur les terrains d'entraînement dans leurs clubs respectifs, un groupe d'irréductibles espagnols attend toujours de pouvoir partir se mettre les pieds en éventail au bord de la mer. Parmi eux, Mikel Oyarzabal, Unai Simon, Dani Olmo, Pau Torres, Eric Garcia et Pedri, six joueurs retenus pour les JO après avoir disputé l'Euro avec laqui tenteront de décrocher une médaille d'or samedi contre le Brésil (13h30) lors de l'ultime rencontre d'une saison éreintante pour les six compères. Si les cinq premiers cités, à l'exception de Garcia, vont boucler l'exercice 2020-2021 en dépassant la barre des 60 apparitions en matchs officiels, Pedri explose lui les compteurs. Face au Brésil, le milieu de 18 ans prendra part à une 73et dernière rencontre cette saison. Puis, il sera probablement question de vacances, de repos, et de prendre les bonnes décisions pour ne pas flancher physiquement dans les prochains mois.Ces dernières semaines, Pedri n'a cessé d'épater la galerie et d'enchaîner les records de précocité., bavait Luis Enrique après la défaite contre l'Italie à propos de celui qui a été élu meilleur jeune du tournoi.Rien n'est logique dans le monde de Pedri depuis le début de saison. Passé de Las Palmas à Barcelone l'été dernier contre un chèque de cinq millions d'euros, le milieu est devenu incontournable au Barça comme en sélection espagnole. Depuis le 3 septembre 2020, date de ses premières minutes en 2020-2021 lors d'un Espagne-Macédoine comptant pour les qualifications à l'Euro Espoirs, Pedri vit un marathon de foot (52 matchs avec le Barça, 10 avec l'Espagne, 4 avec les Espoirs et bientôt 7 avec la sélection olympique). Bonne année, bonne santé, vraiment ?, explique Valentin Pichol, préparateur physique de l'équipe féminine du FC Metz et intéressé par les questions théoriques autour de la performance des athlètes.Au-delà des déplacements incessants depuis le début de l'été - même si l'Espagne avait été épargnée pendant l'Euro en jouant sa phase de poules à la maison - et du jetlag japonais, se pose également la question de la capacité d'un gamin à peine majeur à encaisser un calendrier aussi chargé., précise Valentin Pichol.(il avait disputé en tout 44 matchs avec Las Palmas et l'Espagne Espoirs en 2019-2020, ndlr).Un enchaînement qui oblige souvent les staffs médicaux à privilégier le besoin d'être performant au prochain match, une vision très court-termiste, au détriment des périodes de développement du joueur qui demande des charges d'entraînement plus importantes, faute de temps.Reste qu'il est déconseillé de faire des généralités dans le domaine de la préparation physique. Comprendre, chaque joueur a ses propres caractéristiques propres à son corps, son poste, ou même l'équipe dans laquelle il joue. Un milieu n'aura ainsi pas les mêmes besoins, et donc la même préparation, au Barça qu'à Liverpool, le style de jeu de chacun ne demandant pas des efforts similaires. Pedri a ici la chance de se balader entre des équipes (Barcelone, Espagne et sélection olympique) misant sur la possession. En revanche, son poste de milieu créateur ne lui permet pas de ménager ses efforts., confirme Valentin Pichol.La pépite catalane a pourtant une caisse impressionnante pour son âge. Cette saison, le natif de Tegueste s'est fait une place dans le top 5 des joueurs qui pressent le plus parmi les cinq grands championnats européens (24,7 pressions sur le porteur de balle adverse par 90 minutes jouées, selon), et collectionne une ribambelle de statistiques bluffantes cet été : 52 kilomètres parcourus après cinq matchs à l'Euro, un record ; 117 passes se terminant dans le dernier tiers du terrain à l'Euro, le meilleur total ; et même topo aux JO avec plus de 83 passes au compteur dans ce domaine (OptaJean). Et si Pedri n'était tout simplement pas fait du même bois que les autres ?, continue Valentin Pichol.Les possibles qualités physiques du bonhomme ne suffisent cependant pas à minimiser l'enjeu des prochaines semaines pour lui et le FC Barcelone. La saison desdébutera le 15 août prochain, au Camp Nou contre la Real Sociedad, mais celle de Pedri pourrait logiquement commencer un peu plus tard., estime Valentin Pichol.Une période pour retrouver de l'énergie physique, mais aussi mental, la coupure à venir étant essentiellement. La transition sera également importante pour le Barça, qui ne peut pas se permettre de précipiter les choses au risque de cramer son joyau., devine Pichol. Un mot d'ordre : une bonne communication pour présenter une approche réfléchie au principal intéressé dans les jours à venir. Un motif d'espoir, aussi, ou plutôt un précédent : en 2012-2013, le Brésilien Oscar avait bouclé sa saison avec un total de 80 matchs, avant d'enchaîner la suivante sur un très bon rythme de croisière (64). Dans les années à venir, Pedri devra peut-être apprendre à se ménager pour ne pas flancher, gérer ses efforts pour performer, et connaître son corps sur le bout des doigts pour avancer. Dans l'immédiat, l'important est ailleurs : l'Espagnol a une médaille d'or olympique à décrocher. Puis, l'heure sera venue de se reposer.