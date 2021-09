Les qualifs à la place du calice

Les esprits ont beau encore être marqués par l'élimination précoce à l'Euro, les Bleus retrouvent la compétition ce mercredi contre la Bosnie. Et si tous les doutes n'ont pas été éclaircis, engranger une troisième victoire en quatre matchs éliminatoires permettrait de faire un grand pas vers le Qatar et vers la rédemption.

Par Mathieu Rollinger

C’est sur la banquette de leur bus stationné à la sortie de l’Arena Națională de Bucarest qu’on les avait quittés. Visages fermés, yeux rivés sur les téléphones, bras ballants, la tête déjà prêtes à encaisser les futures critiques. Deux mois après s’être faits trouer par les Suisses comme un insipide emmental, c’est donc à Strasbourg que l’on retrouve ces Bleus. Si bien que cette rencontre contre la Bosnie-Herzégovine, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires pour le Mondial 2022, ressemble à un drôle de carrefour entre l’avant et l’après. Un coup d’œil à gauche, et ce sont les ambitions d’hier que l’on voit se fracasser au bout d’une séance de tirs au but, avec ce coup de patte mal assuré de Kylian Mbappé qui a fait éclater la bulle dans lesquels s’étaient enfermés les 26 soldats réquisitionnés pour cet Euro. En ont jailli une multitude de couacs, de crises d’égo, d’erreurs tactiques, de brouilles. Mais est-il utile de gratter à nouveau une croûte qui commence tout juste à sécher ?Un coup d’œil à droite permet aussi de voir que la route est dégagée vers d’autres objectifs, la Coupe du monde au Qatar pour être précis, que c’est dans cette direction que les hommes de Deschamps doivent aujourd’hui s’engager., assurait DD, au moment d’agripper son volant. Après l’échec du mois de juin, le Basque s’est posé les bonnes questions, a fait le tri entre le grain et l’ivraie, et a décidé de continuer sa mission. À tort ou à raison ? Seul l’avenir le dira., continuait-il lors de sa conférence de presse de rentrée.Pourtant, rares sont ceux à être sortis indemnes de cet été de grisaille et de déceptions. De Hugo Lloris à Kylian Mbappé, de Didier Deschamps à Florence Hardoin, la directrice générale de la FFF, tous en ont pris pour leur grade. Le boss des Bleus a tenté de jouer les paratonnerre dans les colonnes deC’est donc sa liste de rentrée qui a fait office d’argumentation. Et deux éléments font pour le moment office de fusible. Le premier se nomme Olivier Giroud. Le néo-milanais a retrouvé un club enclin à lui laisser du temps de jeu, mais la page de l’Euro risque de le laisser à jamais à cinq longueurs du record de but de Thierry Henry (51 pions), même si Deschamps a assuré que la porte ne lui était pas définitivement fermée.L’autre sacrifié ? Cette volonté d’innover, de créer, de risquer, de se dépasser, et donc par ricochet cette défense à cinq catastrophique contre la Suisse., s’enlisait le sélectionneur.Comprendre : un retour de la défense à quatre éléments, d'un bloc difficile à manœuvrer, de la maîtrise du ballon. Bref, au jeu chiant, mais dicté par l'efficacité.Où donc trouver l'enthousiasme ? Peut-être déjà dans un stade plein et coloré. La Meinau sera pleine de 22 000 spectateurs et offrira aux Bleus leur premier match à guichets fermés en France depuis la pandémie. D'ailleurs, Didier Deschamps soulignait ce plaisir de retrouver ces sensations alors que, hors amicaux, le dernier déplacement des Bleus en région pour disputer un match officiel remonte au 3 septembre 2017. C’était contre le Luxembourg, pour les qualifs du Mondial 2018, au Stadium de Toulouse. Il y aura aussi, au milieu de tout ça, de nouvelles frimousses à découvrir (du moins potentiellement), puisque Moussa Diaby, Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Jordan Veretout auront leur carte à jouer pendant que Marcus Thuram, Wissam Ben Yedder, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté (forfait uniquement pour le match de ce mercredi), Lucas Hernandez ou encore Benjamin Pavard devront remettre leurs retrouvailles avec la sélection à plus tard.Cependant, ce sont vers les titulaires de l'Euro encore présents que les regards seront tournés, notamment le duo Griezmann-Mbappé. Les deux attaquants devront digérer une période de mercato qui les a concernés jusque dans ses dernières heures pour se concentrer sur leur mission du jour : pour le Mâconnais retrouver son influence sur le jeu aussi rapidement que le maillot des, pour le Parisien oublier sa disette de l'Euro et son non-transfert au Real Madrid. Au bout, ne devra rester qu'une chose : le sourire. C'est exactement ce que souhaitait le capitaine Lloris :Chiche ?